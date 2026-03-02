Fratelli d’Italia Sicilia: Luciano Zuccarello nominato responsabile regionale dell’organizzazione

Luciano Zuccarello assume l’incarico di responsabile regionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia in Sicilia. Una nomina che premia la lunga militanza politica e l’esperienza territoriale del noto esponente della destra catanese.

Il commissario regionale di Fratelli d’Italia in Sicilia, Luca Sbardella, ha formalizzato una nomina di peso per l’assetto del partito nell’Isola: Luciano Zuccarello è il nuovo responsabile regionale dell’organizzazione. Zuccarello porta con sé un bagaglio di oltre 52 anni di militanza politica. Storico esponente della destra catanese, è noto anche per il suo passato professionale da dirigente di Confcommercio.

L’ingresso ufficiale in Fratelli d’Italia risale al dicembre 2012, un percorso che lo ha visto impegnato costantemente nel dibattito politico locale. Già consigliere comunale per due consiliature, Zuccarello è attualmente una figura attiva nel coordinamento comunale del partito e alla guida del circolo “Stella Rao” di Catania, realtà radicata nel territorio etneo. La scelta di Sbardella si inserisce in una strategia volta a rafforzare la struttura del partito, puntando su profili di comprovata esperienza.

Le parole del neo responsabile delineano la linea da seguire per i prossimi mesi. Zuccarello esprime gratitudine verso il commissario regionale per la fiducia riposta e sottolinea l’importanza del lavoro di squadra. L’obiettivo dichiarato è il rafforzamento dell’organizzazione capillare in tutta la Sicilia, consolidando la presenza del partito nei diversi comuni e valorizzando il contributo fondamentale dei circoli e dei militanti. Secondo Zuccarello, la crescita registrata da Fratelli d’Italia deve molto all’impegno di donne e uomini che hanno creduto nel progetto politico. La strada da percorrere resta quella tracciata finora: determinazione e unità per continuare a servire il territorio con coerenza.