Catania, identificata la donna trovata senza vita in via Domenico Tempio

Catania, identificate le generalità della donna rinvenuta senza vita in un edificio abbandonato di via Domenico Tempio. Le indagini della Squadra Mobile procedono nell’ipotesi investigativa di omicidio.

La vittima del tragico rinvenimento avvenuto ieri nella zona portuale di Catania ha finalmente un nome. Si tratta di una donna di 36 anni, di origine romena, senza fissa dimora. La donna, che secondo le prime informazioni avrebbe avuto in passato contatti con le forze dell’ordine per vicende legate a piccoli furti, risulta essere una persona che gravitava in contesti di fragilità sociale, segnati anche dall’uso di sostanze stupefacenti. Il corpo è stato individuato all’interno di una struttura in stato di abbandono in via Domenico Tempio, edificio che in passato ospitava la sede del consorzio agrario.

La Squadra Mobile della Questura di Catania ha avviato le indagini sotto il coordinamento della procuratrice aggiunta Liliana Todaro, responsabile dell’area dedicata ai reati contro le fasce deboli. La prima ispezione medico-legale ha fatto emergere la presenza di lividi sul corpo, elemento che spinge gli inquirenti a seguire con decisione la pista dell’omicidio. Il cadavere, ritrovato in condizioni di forte degrado e con gli indumenti parzialmente strappati, è stato segnalato al 112 da alcuni residenti della zona, i quali hanno notato la situazione di pericolo.

Al momento del ritrovamento, sul posto sono intervenuti una Volante della Polizia e il personale del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le analisi preliminari non escludono che il decesso possa essere avvenuto già da alcuni giorni. La Procura ha disposto il conferimento dell’incarico per eseguire l’autopsia sulla vittima, atto che risulterà determinante per fissare con precisione la causa della morte e la data del presunto evento delittuoso. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore della donna, cercando testimonianze tra chi vive o frequenta abitualmente la zona del porto.