Catania, domenica a Villa Pacini inaugurazione della “panchina rossa”

Domenica mattina Villa Pacini ospita l’inaugurazione di una panchina rossa. L’iniziativa “Lotto per la Donna” vedrà un talk all’aperto dedicato ai diritti, alla parità di genere e alla lotta contro la violenza.

La città di Catania si prepara a un momento di riflessione pubblica. Domenica mattina, a partire dalle ore 10, presso la fontana di Villa Pacini, verrà svelata una panchina rossa, simbolo universale dell’impegno contro la violenza sulle donne. L’evento si inserisce nel programma “Lotto per la Donna”, promosso dall’associazione culturale Agorà, dallo spazio creativo itinerante “Scie” e dall’Assessorato alle Pari opportunità del Comune di Catania, con il supporto di Gema SpA.

L’appuntamento si trasforma in un talk all’aperto, un confronto diretto che vede la partecipazione di una rete di realtà attive sul territorio. Saranno presenti rappresentanti di associazioni come “Laura vive in me”, “Rinascendo Casa del sollievo”, gli “Stati generali delle donne”, “il Loco” di Gravina, la sezione Fidapa di Gravina, Udepe Catania, l’Istituto San Giuseppe S.D.P., “L’oro delle fate” e “Azulejos”.

Il dibattito tocca temi sensibili: dalla violenza di genere al femminicidio, passando per le dinamiche di accoglienza e integrazione. I relatori affronteranno questioni legate al supporto legale, alla violenza economica, alla disparità lavorativa e alla condizione delle donne nel mercato del lavoro catanese. L’incontro sarà aperto da Gloria Sangiorgio, presidente di Agorà, e vedrà l’intervento di Viviana Lombardo, assessora comunale alle Pari opportunità. Tra le presenze previste, Giovanna Zizzo leggerà un testo dedicato insieme all’insegnante Cinzia Pagliara, mentre esperti del settore come le avvocate Enrica Cristaldi ed Ester Ferrara tratteranno le tutele giuridiche. Il programma prosegue con i contributi di Angela Leonardi, dell’Istituto San Giuseppe, di Maria Pia Fontana (direttore Udepe Catania), di Lucia Di Paola (Fidapa) e si concluderà con l’intervento di Sarita Giuffré, già vice prefetto di Catania, sul tema del lavoro femminile nella provincia.