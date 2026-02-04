Volate al cardiopalma e medie da record: il Trofeo Sant’Agata incorona Di Perna, Greco e Grifeo

Successo straordinario per il Trofeo Sant’Agata di ciclismo: 180 partecipanti e gare decise al fotofinish. Vincono Grifeo, Greco e Di Perna.

È stato un successo su tutti i fronti il 13° Trofeo Sant’Agata – 10° Memorial Tanino Mirabella, disputatosi domenica mattina sulle strade di Catania. L’evento, inserito nella Coppa Sant’Agata e organizzato dal Gruppo Sportivo Rossoazzurri sotto l’egida di Csain, ha visto la partecipazione di 180 atleti, confermando l’ottima sinergia tra Coni Sicilia, Comitato dei Festeggiamenti, Sport e Salute e Comune. Una giornata di sport e devozione, impreziosita da un prologo di duathlon curato dal Magma Team e da un’organizzazione impeccabile sul fronte della sicurezza.

Lo spettacolo agonistico si è acceso sul circuito con arrivo in via Sabato Martelli Castaldi. Nella prima batteria (M6-7-8-9 e Woman), la vittoria generale è andata a Paolo Grifeo (Team Thetabike), che ha chiuso con una media di oltre 35 km/h, precedendo di un soffio Raffaele Moschitta. Tra le donne, prima piazza per Giovanna Carnemolla. Grande battaglia anche nella batteria M4-M5, dove Vincenzo Greco (Veloplus Sicilia) ha avuto la meglio in un arrivo di gruppo ad alta velocità, fermando il cronometro su 1h05’53” e battendo Giuseppe Di Prima e Salvatore Marco Pagano.

A regalare le emozioni più forti è stata però l’ultima batteria (Elite Sport, M1, M2, M3), la più veloce di giornata con medie prossime ai 43 km/h. A trionfare è stato Salvatore Di Perna (Robur Barcellona), che ha preceduto Mirko Farnisi e Giuseppe Cicciari in una volata serratissima. «Davanti al Trofeo Sant’Agata il cuore esplode. È la gara più bella, più emozionante e sentita», ha commentato con entusiasmo Claudia Franceschino, coordinatrice regionale di Csain Ciclismo, sottolineando la crescita costante del movimento.