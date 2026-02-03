Boom di richieste per Notre Dame De Paris: a Palermo si replica fino al 6 settembre

Il successo travolgente di Notre Dame De Paris non si arresta: a grande richiesta raddoppiano gli appuntamenti al Teatro di Verdura di Palermo, con nuove repliche previste a settembre.

Notre Dame De Paris continua a infrangere record. L’opera popolare moderna più celebre al mondo, firmata da Riccardo Cocciante, si prepara a tornare in Sicilia con un calendario arricchito a grande richiesta. Visto il boom di vendite – con 250.000 biglietti già staccati a livello nazionale – l’organizzazione ha annunciato nuove date per la tappa di Palermo: agli spettacoli già previsti dal 24 al 30 agosto al Teatro di Verdura, si aggiungono ora le repliche dall’1 al 6 settembre.

Gli appuntamenti siciliani, promossi da Giuseppe Rapisarda Management, vedranno l’opera fare tappa anche a Messina, al Palarescifina, dal 22 al 25 ottobre. La prevendita per le nuove date palermitane è già attiva online, mentre nei punti vendita fisici autorizzati i tagliandi saranno disponibili da venerdì 6 febbraio 2026, a partire dalle ore 11:00.

Basato sull’omonimo romanzo di Victor Hugo, con le musiche di Cocciante e l’adattamento italiano di Pasquale Panella, lo spettacolo si avvia verso le celebrazioni del venticinquesimo anniversario, previsto per il 2027. La tournée 2026, prodotta da Clemente Zard per Vivo Concerti, partirà il 26 febbraio da Milano e toccherà le principali città italiane, confermando la forza di un’opera che ha saputo unire la tradizione del dramma in musica alle moderne tecnologie live, portando in scena temi universali come l’emarginazione, l’amore e la diversità.