Eventi e alta moda, Catania apre i WIM Talks 2026: “Un hub per il Made in Italy e il destination wedding”

Catania scelta come tappa inaugurale per il ciclo di incontri internazionali dedicati all’industria degli eventi privati: un focus su moda, eleganza e artigianato locale.

Sarà Catania a tagliare il nastro di partenza dei WIM Talks 2026, il prestigioso ciclo di incontri territoriali focalizzato sull’industria degli eventi privati. L’iniziativa, promossa da WIM – We Inspire Memories, riporta in Italia il dibattito sul settore dopo aver toccato piazze internazionali strategiche come Stati Uniti, Medio Oriente, India ed Europa. Non si tratterà di semplici occasioni di networking, ma di veri e propri laboratori di co-progettazione dove professionisti e aziende lavoreranno per delineare una visione condivisa del futuro della filiera.

La scelta del capoluogo etneo non è casuale: dopo il tour globale, WIM ha individuato in Catania un ecosistema ideale dove creatività, cultura e capacità produttiva si fondono, rendendo la città un hub dinamico per il destination wedding e gli eventi di alto profilo. L’appuntamento è fissato per il 9 febbraio presso La Canonica degli Archi, con il supporto del partner locale Panta Rhei. Al centro del dibattito ci saranno l’eleganza e il Made in Italy, intesi non solo come estetica ma come narrazione del saper fare territoriale.

L’evento valorizzerà le eccellenze artigianali e stilistiche locali, ospitando realtà di spicco come Giusi La Rosa, Morena Fanny Raimondo, Gianluca Alibrando e Francesco Calzature. I contributi emersi durante la giornata – che alternerà ricerche di mercato, tavole rotonde e panel sulle opportunità del Sud Italia – confluiranno nei WIM Insights, report strategici a disposizione della community. Catania diventa così il punto di incontro tra le tendenze globali e l’identità locale, trasformando l’abito e la cura del dettaglio in strumenti di promozione del territorio.