Arte e meditazione nel corpo di Agata: alla Feltrinelli di Catania un pomeriggio tra cultura e solidarietà

Catania unisce fede, cultura e prevenzione: martedì 4 febbraio la Feltrinelli ospita “Nel corpo di Agata”, un evento di solidarietà e arte per sostenere le donne colpite dal tumore al seno.

In occasione delle festività agatine e della Giornata Mondiale contro il Cancro, le Librerie Feltrinelli e il progetto Soul & t-shirts promuovono un incontro speciale dedicato all’associazione “Agata donna per le donne”. L’appuntamento, intitolato “Nel corpo di Agata. Donne arte e parole”, si terrà martedì 4 febbraio alle ore 18 presso la libreria di via Etnea. La data scelta è fortemente simbolica: la vigilia del martirio di Sant’Agata, protettrice delle donne che affrontano patologie mammarie, diventa un momento per riflettere sul valore della prevenzione e della condivisione.

L’incontro, coordinato da Daniela Formica, vedrà la presentazione del volume Se,NO! con gli interventi di Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna, e del fotografo Gianmarco Chieregato. Al centro del dibattito ci sarà la testimonianza clinica e umana della dottoressa Sara Pettinato, chirurgo oncoplastico e fondatrice dell’associazione Agata, affiancata da Carmelo Grasso, Presidente del Comitato per la Festa di Sant’Agata. La serata proseguirà con una sessione di meditazione guidata e una performance di pittura live curata dallo stilista Pietro Paradiso e dall’imprenditrice Belinda Mauceri, sulle note della pianista Maria Leonardi.

L’iniziativa ha un importante fine benefico: le opere realizzate durante la performance artistica saranno trasformate in t-shirt. Attraverso una donazione, il ricavato servirà a produrre borsette porta drenaggio per le pazienti operate dell’associazione “Agata donna per le donne”. L’evento si concluderà con il racconto diretto di chi ha attraversato l’esperienza della malattia, trasformando l’arte e l’ascolto in strumenti di rinascita e responsabilità sociale nel cuore delle celebrazioni cittadine.