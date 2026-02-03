Una carezza per Niscemi: il teatro “Sotto il Tocco” in scena con la commedia di Antonio Grosso

Solidarietà in scena a San Giovanni La Punta: l’associazione “Sotto il Tocco” presenta “Una Compagnia di Pazzi”, una commedia di Antonio Grosso dedicata al sostegno della comunità di Niscemi.

Il Teatro di Via Ravanusa 18 si prepara a ospitare un evento che unisce l’arte drammatica a un importante fine benefico. Sotto la direzione artistica di Michele Russo, la compagnia porterà sul palco “Una Compagnia di Pazzi”, opera dell’apprezzato autore contemporaneo Antonio Grosso. Oltre alle date previste per sabato 7 febbraio (ore 20:30) e le domeniche 8 e 15 febbraio (ore 18:00), è stato fissato uno spettacolo straordinario per domenica 8 febbraio alle ore 21:00. L’iniziativa, denominata “Un aiuto concreto per Niscemi”, vedrà l’intero ricavato devoluto in beneficenza per supportare la popolazione colpita dalla recente emergenza idrogeologica.

La pièce, diretta da Gio Liccia con la collaborazione di Francesca Tringali, è ambientata in un manicomio siciliano degli anni ’40. La trama esplora la fragilità e l’umanità di personaggi che vivono ai margini della società mentre sullo sfondo risuonano gli echi del secondo conflitto mondiale. Tra i protagonisti figurano Vincenzo Santangelo e Alessandro Ragusa nel ruolo dei fratelli infermieri Francesco e Armando, affiancati da Orazio Marletta (Natalino), Marco Legname (Umberto), Luca Coco (Benni) ed Emanuele Leotta nel ruolo del Direttore. La serata di domenica vedrà inoltre la partecipazione speciale in sala dello stesso autore Antonio Grosso.

L’allestimento scenico, curato da Salvino Scirè, punta a ricostruire fedelmente l’atmosfera storica dell’epoca, supportato dal lavoro tecnico di Francesco Macaluso su audio e luci. Con questa produzione, “Sotto il Tocco” prosegue il suo tributo alla drammaturgia di Grosso, riaffermando il teatro come luogo di riflessione sociale e speranza collettiva. Per informazioni sui biglietti e prenotazioni, è possibile contattare il numero 0957413845.