Fuga spericolata col semaforo rosso: 18enne acese arrestato a Giarre su uno scooter rubato

Inseguimento da film all’alba tra le vie di Giarre: i Carabinieri del Nucleo Radiomobile arrestano un 18enne di Acireale sorpreso alla guida di uno scooter rubato poco prima a Giardini Naxos.

I Carabinieri della Compagnia di Giarre, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio volto a contrastare i reati predatori, hanno tratto in arresto un giovane di 18 anni residente ad Acireale. Il ragazzo è stato intercettato intorno alle cinque del mattino mentre attraversava l’incrocio tra via Callipoli e Corso Italia a velocità sostenuta e ignorando il semaforo rosso, nel tentativo di sfuggire alla vista della pattuglia dell’Arma.

Ne è scaturito un pericoloso inseguimento per le vie del centro abitato, durante il quale il centauro ha ignorato i segnali acustici e luminosi dei militari, mettendo a rischio l’incolumità pubblica. La fuga è terminata in via Madonna della Libertà, dove il giovane ha perso il controllo dello scooter a causa dell’alta velocità, cadendo al suolo. I Carabinieri lo hanno bloccato in sicurezza e, dopo aver richiesto l’intervento del 118, hanno accertato che il motociclo era stato sottratto poche ore prima a Giardini Naxos, proprio mentre la proprietaria stava sporgendo denuncia.

Dalle verifiche è emerso inoltre che il 18enne era alla guida senza aver mai conseguito la patente, condotta per la quale risultava già recidivo nell’ultimo biennio. Sulla base degli indizi raccolti, il giovane è stato arrestato con le accuse di furto aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale e guida senza patente. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto, mentre lo scooter è stato immediatamente restituito alla legittima proprietaria. Per l’indagato resta ferma la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

