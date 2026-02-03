Alfa raddoppia in Sicilia: dopo Palermo arriva la magia del Teatro Antico

Redazione 03 Febbraio 2026 - 16:34

Alfa raddoppia in Sicilia: dopo Palermo, annunciata la data al Teatro Antico di Taormina per il 5 settembre. Biglietti già in vendita.

Il tour estivo 2026 di Alfa si arricchisce di un appuntamento prestigioso: il cantautore genovese sarà in concerto il 5 settembre nella suggestiva cornice del Teatro Antico di Taormina. L’evento, frutto della co-organizzazione tra Giuseppe Rapisarda Management, Agave Spettacoli e Fondazione Taormina in collaborazione con il Comune, si aggiunge alla tappa già confermata del 31 luglio al Velodromo Borsellino di Palermo.

Dopo un 2025 da record, caratterizzato da un tour europeo sold out e il tutto esaurito nei palazzetti italiani, Alfa torna live per confermare il suo ruolo di protagonista della nuova scena cantautorale. I biglietti per la nuova data sono già disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati, per quello che si preannuncia come uno spettacolo ricco di energia ed emozioni che riporterà la sua musica dal vivo in giro per l’Italia.

