Corri Catania 2026: al via la distribuzione dei kit per la 18ª edizione

Al via la 18ª edizione di Corri Catania: aperte le iscrizioni per la corsa-camminata in programma il 10 maggio. Il ricavato sosterrà il progetto solidale “Proteggiamo l’Infanzia”.

È iniziata la lunga marcia verso il 10 maggio, data fissata per la 18ª edizione di Corri Catania. L’evento, una corsa-camminata aperta a tutti che dal 2009 anima la primavera catanese, unisce sport, benessere e impegno sociale. L’entusiasmo è palpabile: i partecipanti hanno già iniziato a fare tappa nei Corri Catania Point per assicurarsi il kit composto da borsa, t-shirt e pettorale numerato. Lo slogan “Catania corre per Catania” riassume lo spirito di una manifestazione che permette di vivere il capoluogo etneo in una domenica di festa collettiva.

Il cuore pulsante dell’iniziativa resta la solidarietà. Per l’edizione 2026, il progetto scelto è “Proteggiamo l’Infanzia”, finalizzato all’allestimento dell’Ambulatorio T.I.M.MI presso l’Ospedale Garibaldi Nesima. Lo spazio fungerà da presidio di cura, ascolto e protezione per contrastare ogni forma di violenza sui minori.

Chi desidera partecipare può ritirare il kit con un contributo di 5 euro. Per chi vuole anticipare i tempi, sono attivi banchetti promozionali:

Bar Spinella (via Etnea, di fronte alla Villa Bellini, dalle 10 alle 13) e McDonald’s al Parco Commerciale “I Portali” (dalle 10 alle 17). Domani: Bar Spinella (mattina) e lungomare in piazza Sciascia, adiacente piazza Europa (tutto il giorno).

È possibile acquistare il kit anche nei numerosi Corri Catania Point dislocati sul territorio: