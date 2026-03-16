Allerta meteo arancione: scuole chiuse domani a Catania e in provincia per il persistere dei temporali

Emergenza maltempo nel Catanese: le scuole resteranno chiuse anche domani, martedì 17 marzo, in tutto il capoluogo e in numerosi comuni della provincia. Prosegue l’allerta meteo arancione dopo i pesanti danni causati dal passaggio del ciclone Harry sulla fascia ionica.

Le avverse condizioni meteorologiche non concedono tregua alla Sicilia orientale. Anche per la giornata di domani, martedì 17 marzo, le attività didattiche rimarranno sospese a Catania e in gran parte dei comuni della provincia etnea. La decisione è stata assunta dai primi cittadini alla luce del nuovo bollettino di allerta meteo arancione diramato dal dipartimento della Protezione Civile regionale, che prevede il persistere di forti temporali, raffiche di vento e grandinate su tutto il settore jonico.

Le ordinanze sindacali si sono rese necessarie per garantire l’incolumità della popolazione scolastica e per consentire la verifica dei danni strutturali già registrati nelle ultime ore. Particolare attenzione viene rivolta ai centri della fascia ionica, pesantemente colpiti dal passaggio del ciclone Harry, che ha lasciato dietro di sé una scia di allagamenti e detriti. La sospensione delle lezioni, già attuata nella giornata odierna, viene dunque prorogata per permettere il monitoraggio della viabilità e la messa in sicurezza degli edifici pubblici più esposti alle intemperie.

I sindaci dei comuni interessati stanno monitorando costantemente l’evoluzione dei fenomeni atmosferici in sinergia con le autorità regionali. Si raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti solo ai casi di effettiva necessità, data la precarietà dei collegamenti stradali in alcune zone periferiche. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti nelle prossime ore sulla base dell’evoluzione dei bollettini meteorologici e dello stato dei rilievi post-ciclone.