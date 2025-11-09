Catania-Altamura 2-0, rossazzurri in testa alla classifica con 28 punti

I rossazzurri superano l’Altamura davanti a oltre 16.000 tifosi e si godono il primo posto nel girone C della Serie C. In gol Di Gennaro e Cicerelli, imbattuto Dini tra i pali.

Il Catania si gode la vetta della classifica, almeno fino al posticipo di domani sera tra Salernitana e Crotone. Con questo successo, la squadra di Domenico Toscano comanda il girone C di Serie C con 28 punti, due in più rispetto ai campani granata. Gli etnei hanno conquistato la vittoria davanti a un pubblico entusiasta di oltre 16.000 spettatori, superando il Team Altamura con il punteggio di 2-0. Ancora imbattuta, la porta difesa da Dini resta inviolata dall’inizio del campionato.

La partita si decide nella ripresa: al 70’ Di Gennaro sfrutta al meglio un perfetto assist di Casasola e sblocca il risultato con un preciso destro. Sette minuti più tardi, al 77’, arriva il raddoppio firmato da Cicerelli, che in caduta trova il gol con un elegante colpo di tacco che batte il portiere avversario sul palo più lontano. Un gesto tecnico applaudito a lungo dal pubblico del Massimino.

Nel finale, il Catania controlla senza affanni e porta a casa tre punti che valgono il primato. Toscano si gode una squadra solida, capace di mantenere l’equilibrio difensivo e di colpire al momento giusto. La formazione etnea resta così imbattuta in casa e conferma la propria candidatura ai vertici del campionato.

In giornata, successo anche per il Siracusa, che supera la Turris 3-1 al “De Simone” e, pur restando all’ultimo posto, riaccende le speranze di rimonta. In maglia azzurra, i retusei sbloccano la gara dopo appena trenta secondi grazie a Zanini, servito di tacco da Molina. Nella ripresa, Parigini raddoppia dal dischetto trasformando un calcio di rigore. Nel recupero, al 92’, i campani accorciano con Di Giannantonio, ma al 96’ Cancellieri chiude i conti fissando il risultato sul definitivo 3-1.

Tabellino

CATANIA – TEAM ALTAMURA 2-0

CATANIA F.C. (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Di Gennaro, Celli; Di Tacchio (k), Quaini (18’ s.t. Corbari), Casasola, Donnarumma (39’ s.t. Allegretto); Cicerelli (36’ s.t. Jimenez), Lunetta (18’ s.t. D’Ausilio); Caturano (18’ s.t. Forte).

A disposizione: Bethers, Coco, Doni, Forti, Stoppa, Quiroz, Rolfini.

Allenatore: Domenico Toscano.

Reti: Di Gennaro (70’), Cicerelli (77’).

Catania calcio, Serie C, Toscano, Di Gennaro, Cicerelli, Altamura, vittoria, classifica, Dini, Siracusa, Parigini, Zanini, Cancellieri