Francesca Aglieri Rinella nuova segretaria di Assostampa Catania, eletta all’unanimità

La giornalista del quotidiano La Sicilia e corrispondente Agi è la nuova segretaria provinciale. Subentra a Filippo Romeo e punta su unità, partecipazione e tutela dei colleghi.

Francesca Aglieri Rinella, 44 anni, giornalista professionista del quotidiano La Sicilia e corrispondente dell’agenzia Agi, è stata eletta segretaria provinciale di Assostampa Catania. Succede a Filippo Romeo, dimessosi per incompatibilità dopo la nomina a vicesegretario regionale dell’Associazione siciliana della stampa.

La nuova segreteria sarà composta da Ludovico Licciardello, vicesegretario, e da Pierangela Cannone, tesoriere in carica dal 2023. Entrambi proseguono nel loro ruolo a sostegno della nuova guida dell’organizzazione sindacale.

L’elezione si è svolta alle Ciminiere di Catania durante l’assemblea provinciale, che ha espresso voto unanime. I lavori sono stati presieduti da Concetto Mannisi, presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. Presenti anche Daniele Lo Porto, tesoriere dell’Ordine, e Filippo Romeo in rappresentanza del livello regionale di Assostampa. Le funzioni di segretario dell’assemblea sono state svolte da Lorenzo Gugliara.

Nel suo primo intervento da segretaria, Aglieri Rinella ha ringraziato i colleghi per la fiducia espressa e ha ribadito la volontà di proseguire lungo la strada della continuità e della condivisione.

“Il sindacato è cresciuto grazie al lavoro di squadra – ha affermato. È fondamentale restare uniti per affrontare le sfide quotidiane del nostro mestiere e difendere i diritti dei giornalisti. Desidero un’Assostampa più inclusiva, attiva e presente nel territorio”. “Invito tutti i colleghi a partecipare, a portare idee e proposte. La forza del sindacato è nella coralità delle voci che lo compongono” – ha aggiunto la neoeletta – sottolineando l’importanza di mantenere vivo il confronto interno e di garantire attenzione costante alla dignità professionale e alla libertà di informazione.

Ludovico Licciardello, nel corso dell’assemblea, ha illustrato l’attività svolta nei mesi di reggenza, richiamando l’impegno di Assostampa Catania nella difesa dei contratti di lavoro, nella lotta al precariato e nella tutela della libertà di stampa. Pierangela Cannone ha rimarcato il valore del lavoro collettivo, sottolineando la necessità di un sindacato rappresentativo e aperto al confronto con tutte le realtà del territorio.

