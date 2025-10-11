Oroscopo della settimana

dal 10 al 16 novembre 2025

Settimana intensa e ricca di cambiamenti per molti segni. Le stelle invitano alla chiarezza, ai nuovi inizi e al coraggio di seguire le emozioni. Il segno più fortunato della settimana è quello dei Pesci, che ritrova equilibrio e ispirazione sotto un cielo luminoso.