Catania, oltre 900 arresti in un anno: il report della Questura

Un bilancio che racconta un anno di lavoro intenso, capillare e costante a tutela della sicurezza, della legalità e della fiducia dei cittadini.

CATANIA – Un anno di attività operativa al servizio della collettività. È il quadro che emerge dal bilancio delle attività svolte dalla Questura di Catania e dalle sue articolazioni, impegnate quotidianamente nel controllo del territorio, nella prevenzione dei reati, nella sicurezza stradale e nella tutela dell’ordine pubblico.

Nel settore della sicurezza stradale, la Polizia Stradale ha impiegato 1.512 pattuglie nella vigilanza autostradale, percorrendo complessivamente oltre 477 mila chilometri. Sono state elevate 11.731 contravvenzioni, rilevati 207 incidenti, sequestrate 1.538 autovetture e disposti 1.046 fermi amministrativi, oltre a 36 servizi di scorta e 105 persone deferite in stato di libertà.

Rilevante anche l’attività del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, che ha monitorato 24.585 siti e spazi virtuali, individuando 988 siti con contenuti pedopornografici. Il bilancio registra 28 arresti, 2.450 persone denunciate e 189 incontri di prevenzione e formazione svolti nelle scuole e nei contesti pubblici.

Per quanto riguarda i controlli di frontiera, sono state 537.896 le persone controllate, con 1.043 controlli a navi, 80 veicoli verificati in ambito portuale e aeroportuale, 15 arresti in aeroporto e 43 respingimenti. La Polizia Ferroviaria ha identificato 30.610 persone, effettuato 2.130 servizi di vigilanza nelle stazioni e 493 pattugliamenti lungo le linee ferroviarie, con 9 arresti e 598 denunce.

Fondamentale il contributo della Polizia Scientifica, che ha effettuato 537.896 sopralluoghi, 5.362 fotosegnalamenti, 78 indagini balistiche e migliaia di analisi su sostanze stupefacenti, a supporto delle attività investigative e giudiziarie.

Sul piano amministrativo, sono stati rilasciati 25.046 passaporti, controllati 704 circoli ed esercizi commerciali e irrogate sanzioni per oltre 416 mila euro. Le attività hanno inoltre portato a 202 espulsioni, 60 trattenimenti nei CPR e 65 ordini del Questore di lasciare il territorio nazionale.

Nel complesso sono state identificate 296.674 persone e controllati 128.263 veicoli. L’azione di prevenzione ha prodotto 15.250 controlli su soggetti sottoposti a misure limitative, 1.256 perquisizioni, 350 ammonimenti per stalking e codice rosso, oltre a 62 DASPO e 28 DACUR.

Il bilancio giudiziario registra 912 arresti, 2.972 persone denunciate in stato di libertà, 39 minori arrestati e 88 minori denunciati. Sul fronte dei sequestri, sono stati sottratti alla criminalità oltre 956 chilogrammi di stupefacenti, 254 armi, 4.221 munizioni ed effettuati sequestri patrimoniali per oltre 8 milioni di euro.

Numeri che restituiscono la dimensione di un impegno quotidiano e coordinato, volto a garantire sicurezza, legalità e prossimità ai cittadini.

Questura di Catania, Polizia di Stato, sicurezza, controllo del territorio, arresti, sequestri, criminalità, prevenzione, ordine pubblico