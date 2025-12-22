Medisan Catania, bilancio 2025 positivo e nuovi servizi in arrivo

Un bilancio positivo che racconta un anno di crescita costante, nuovi servizi e una visione chiara per il futuro.

CATANIA – Dicembre è il tempo dei bilanci, ma anche delle prospettive. È in questa cornice che il Poliambulatorio Medisan traccia il consuntivo dei dodici mesi appena trascorsi, segnati da importanti novità e da un consolidamento dei servizi già attivi. Un momento di confronto voluto dai fondatori Cristian Fioriglio e Francesca Mirisciotti, pensato non solo per analizzare i risultati raggiunti, ma anche per condividere obiettivi e visione con collaboratori e partner, in vista delle festività natalizie.

Tra le novità più significative del 2025 spicca la nascita, lo scorso giugno, del Polo chirurgico di Day Surgery. Una struttura moderna e attrezzata che consente l’esecuzione di interventi chirurgici in anestesia generale per le principali branche specialistiche, comprese quelle pediatriche. In appena cinque mesi sono stati effettuati 40 interventi, confermando la risposta positiva dell’utenza a un servizio che amplia in modo concreto l’offerta sanitaria privata sul territorio.

Accanto alle nuove attivazioni, Medisan continua a rafforzare i servizi già operativi. I dati economici raccontano una crescita significativa: tra il 2023 e il 2024 il fatturato è aumentato del 46%, mentre dal 2024 al 2025 si registra un ulteriore incremento del 23,3%. «Sono numeri che testimoniano il percorso intrapreso, la fiducia delle persone e il consenso che stiamo raccogliendo», sottolineano Fioriglio e Mirisciotti.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla comunicazione e al rapporto diretto con l’utenza. Nel solo periodo estivo del 2025 i canali social del poliambulatorio hanno raggiunto 75.856 utenti, con oltre 8.400 interazioni e 23.917 ricerche dirette dei servizi sanitari offerti. Nell’ultimo semestre sono state inoltre registrate 4.399 telefonate provenienti dai canali digitali, a conferma di un dialogo costante con il territorio.

I riscontri arrivano anche dalle recensioni: 650 valutazioni con punteggio massimo sulla piattaforma “Mio Dottore” e 449 recensioni su Google con una media di 4,9 su 5. «Sono segnali concreti della qualità del lavoro quotidiano e dell’attenzione riservata ai pazienti», aggiungono i fondatori.

Lo sguardo è già rivolto al 2026. Medisan si prepara infatti a diventare un centro di Procreazione Medicalmente Assistita di primo livello, grazie a una nuova collaborazione avviata nelle ultime settimane. Un progetto che si inserisce nel percorso di studio e supporto all’infertilità già intrapreso dal poliambulatorio, anche attraverso il progetto di ricerca avviato da un anno in collaborazione con il reparto di Endocrinologia dell’Ospedale Policlinico di Catania, sotto la guida del professor Aldo Calogero e del professor Sandro La Vignera.

Un bilancio che racconta crescita, investimenti e una direzione chiara: rafforzare i servizi sanitari di prossimità, puntando su qualità, innovazione e rapporto con le persone.