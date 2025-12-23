Catania, spaccio a San Leone: arrestato giovane di 29 anni

Servizio antidroga della Polizia di Stato nel quartiere San Leone: un giovane catanese di 29 anni arrestato al termine di controlli mirati.

Un mirato servizio di controllo è stato eseguito dalla Polizia di Stato nel quartiere San Leone, con l’obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

A operare sono stati i poliziotti della Squadra Volanti e della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania.

Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno notato un giovane che, alla vista delle pattuglie, è entrato rapidamente in un’abitazione. Pochi secondi dopo, è uscito dal retro con un grosso zaino sulle spalle e ha tentato di allontanarsi correndo per le vie del quartiere.

Durante l’inseguimento, un poliziotto ha rinvenuto in strada un involucro contenente 520 grammi di marijuana e 100 grammi di hashish. La sostanza stupefacente è stata recuperata e sequestrata a carico di ignoti, non essendo stato possibile accertare con certezza se fosse stata gettata dal giovane durante la fuga.

I controlli sono quindi proseguiti con la perquisizione dell’abitazione del 29enne, situata in via Fossa della Creta, dove in quel momento era presente la madre. All’interno dell’appartamento, tra la camera da letto e il salotto, i poliziotti hanno rinvenuto circa 200 grammi di marijuana, 4 grammi di hashish, una macchina per il confezionamento delle dosi e vario materiale per sigillare le bustine.

La madre ha contattato telefonicamente il giovane che, messo alle strette, è rientrato in casa, dove ha trovato ad attenderlo i poliziotti. Il giovane ha ammesso di esercitare saltuariamente l’attività di spaccio.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza.

Come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, il 29enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. All’esito del rito, il giudice ha convalidato l’arresto, applicando nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.

Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.

