Legalità e prevenzione, la Polizia di Stato incontra i cittadini in piazza Stesicoro

Una giornata dedicata alla legalità, alla prevenzione e alla condivisione ha animato sabato scorso piazza Stesicoro, nel cuore di Catania, dove la Polizia di Stato ha incontrato giovani, famiglie e turisti per un momento di dialogo diretto con la cittadinanza.

L’iniziativa, promossa dalla Questura di Catania, ha visto protagonisti gli agenti della squadra cinofili e della squadra a cavallo dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in sinergia con il personale della Polizia Scientifica. Al centro della piazza è stato allestito un punto informativo, dove i poliziotti hanno fornito consigli utili e buone pratiche da adottare nella vita quotidiana, ricevendo al tempo stesso numerose manifestazioni di stima e vicinanza da parte dei cittadini.

Particolare attenzione è stata rivolta ai più giovani. Con loro, gli operatori hanno parlato di rispetto delle regole e degli altri, soffermandosi sui rischi legati all’uso di fuochi d’artificio illegali e pericolosi, soprattutto in vista delle festività di fine anno. Un invito chiaro a tenersi lontani da prodotti venduti senza autorizzazione, spesso causa di gravi incidenti.

A un gruppo di ragazzi, smartphone alla mano, è stata inoltre illustrata l’utilità dell’applicazione YouPol, lo strumento digitale gratuito della Polizia di Stato che consente di segnalare in modo semplice e immediato episodi di bullismo, cyberbullismo e violenza, favorendo interventi tempestivi.

Numerose le domande rivolte agli agenti e grande entusiasmo tra i più piccoli, che hanno potuto salire a bordo dei mezzi della Polizia e scattare foto ricordo con le volanti. Gli operatori della Polizia Scientifica hanno mostrato le attrezzature utilizzate per il rilievo delle impronte digitali, consegnando ai bambini degli attestati simbolici di “detective per un giorno”.

A catturare l’attenzione di grandi e piccoli è stata anche la presenza di Enzo Paolo, un pony sottratto a pratiche di illegalità e oggi mascotte della squadra a cavallo, che si è lasciato accarezzare dai bambini diventando uno dei protagonisti più amati della giornata.

Ai più piccoli sono stati inoltre distribuiti dolciumi, grazie alla donazione dell’azienda dolciaria Dolfin, contribuendo a rendere ancora più speciale il momento di festa.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività di polizia di prossimità promosse dal Questore di Catania e rappresenta un’espressione concreta della missione della Polizia di Stato: “Esserci sempre”, accanto ai cittadini, soprattutto nei luoghi simbolo della città.

