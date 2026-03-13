Comune di Catania: approvata variazione di bilancio da 70 milioni per infrastrutture e servizi

Il Consiglio comunale di Catania approvato una variazione di bilancio da oltre 70 milioni di euro: investimenti massicci per la Zona Industriale, le scuole e gli impianti sportivi. Il piano triennale punta sulla riqualificazione urbana in vista della candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028.

Il Consiglio comunale di Catania, presieduto da Sebastiano Anastasi, ha dato il via libera con 18 voti favorevoli alla variazione al bilancio di previsione 2026-2028. La manovra, illustrata dall’assessore alle Finanze Giuseppe Marletta, integra risorse vincolate per circa 58 milioni di euro destinate a infrastrutture e riqualificazione, a cui si aggiungono altri 12 milioni per il potenziamento dei servizi cittadini. Si tratta di fondi comunitari e regionali (Poc, Pon Metro Plus, Fesr Sicilia) già pronti per essere tradotti in cantieri, con un cronoprogramma che vedrà le prime aperture già nel corso di quest’anno.

Il pilastro dell’investimento riguarda la Zona Industriale, a cui sono destinati ben 50 milioni di euro. Il progetto prevede il rifacimento completo dell’assetto viario del distretto manifatturiero attraverso i fondi FSC 2021-2027. L’intervento è strutturato su base triennale: 24,1 milioni per il 2026, seguiti da 11,3 milioni nel 2027 e i restanti 9,6 milioni nel 2028. L’obiettivo è restituire competitività al polo produttivo più importante della Sicilia orientale, garantendo collegamenti funzionali e moderni per le imprese del territorio.

Ampio respiro viene dato anche alla riqualificazione urbana e al turismo con uno stanziamento di 6,5 milioni di euro. Gli interventi toccheranno siti iconici come via Crociferi, piazza Carlo Alberto e piazza Dante, includendo la Basilica di San Nicolò l’Arena e il miglioramento della viabilità nel nodo Rotolo-Ognina. Queste opere si inseriscono strategicamente nel percorso di Catania verso la sfida per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. Parallelamente, 3,5 milioni saranno investiti per l’efficientamento energetico di grandi strutture sportive, tra cui il PalaCatania e la piscina di via Zurria, oltre alla rigenerazione green di diversi campi sportivi cittadini.

Il piano non trascura il settore sociale ed educativo. Circa 2,5 milioni di euro saranno utilizzati per la messa in sicurezza e la riqualificazione degli spazi esterni degli istituti comprensivi Di Guardo-Quasimodo e Salvatore Quasimodo, oltre alla fornitura di arredi per i nuovi asili nido. Ulteriori 3 milioni sono destinati alla mobilità sostenibile, con l’ampliamento della rete Brt e il potenziamento delle infrastrutture di ricarica per la flotta elettrica dei trasporti pubblici, alimentata da impianti fotovoltaici. Infine, la delibera include 1,4 milioni di euro per gli incentivi tecnici al personale comunale impegnato nella direzione dei lavori, assicurando la copertura necessaria alla complessa gestione dei programmi europei.