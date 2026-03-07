Misterbianco, controlli della Polizia Stradale: sospeso un centro revisioni

Controlli della Polizia Stradale nel Catanese: sospesa l’attività di un centro revisioni a Misterbianco. Riscontrate presunte irregolarità nelle procedure sui veicoli.

La Polizia di Stato ha intensificato le attività di vigilanza sulla sicurezza stradale, concentrandosi sui centri per la revisione dei veicoli operanti nel territorio provinciale. Il personale del Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale”, affiancato dai tecnici della Motorizzazione Civile di Catania, ha eseguito accertamenti mirati a garantire il rispetto delle autorizzazioni e delle norme di sicurezza vigenti. L’operazione mira a tutelare l’utenza e a contrastare eventuali forme di concorrenza sleale nei confronti degli esercenti che operano correttamente.

Le verifiche hanno interessato diverse officine autorizzate. Durante un controllo effettuato in un centro situato a Misterbianco, gli agenti della squadra di polizia giudiziaria della Polizia Stradale di Catania hanno riscontrato gravi anomalie nelle modalità di gestione delle attività. Nell’ipotesi investigativa, il centro operava in violazione delle disposizioni che regolano il settore. Di conseguenza, gli operatori hanno disposto l’immediata sospensione dell’attività della ditta.

Le misure adottate comprendono l’annullamento delle revisioni di alcuni veicoli sottoposti a controllo proprio nella giornata in cui si è svolta l’ispezione. I proprietari dei mezzi interessati dovranno ora procedere a una revisione straordinaria prima di essere autorizzati nuovamente alla circolazione stradale. È stata altresì inoltrata una segnalazione al Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro per valutare la regolarità delle condizioni operative. La posizione dei gestori è al vaglio degli inquirenti per le valutazioni del caso.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.