Catania, rapina aggravata ai danni di un’anziana: arrestato 47enne dalla Polizia di Stato

Rapina aggravata ai danni di un’anziana a Catania: la Polizia di Stato esegue una misura cautelare nei confronti di un 47enne. Il colpo risale allo scorso mese di maggio.

Gli agenti della Polizia di Stato di Catania hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale etneo, nei confronti di un uomo di 47 anni. Il provvedimento scaturisce da una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura Distrettuale, che ha permesso di raccogliere elementi indiziari in merito a una rapina aggravata commessa nel maggio dell’anno scorso.

Secondo l’ipotesi investigativa, il 47enne avrebbe preso di mira un’anziana donna di 83 anni. L’indagato, nell’azione delittuosa, avrebbe strattonato violentemente la vittima facendola cadere al suolo, provocandole diverse lesioni personali. Una volta a terra, l’aggressore avrebbe sottratto alla donna una collana, per poi dileguarsi.

Le indagini, condotte dalla Sezione Falchi della Squadra Mobile, si sono basate sull’analisi minuziosa dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area. Gli investigatori hanno ricostruito i movimenti dell’indagato, delineando un quadro indiziario ritenuto solido dal Giudice per le Indagini Preliminari. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato rintracciato e condotto presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza, come disposto dall’ordinanza.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.