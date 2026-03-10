Catania, arrestato parcheggiatore abusivo: violata la sorveglianza speciale

Arrestato a Catania un 27enne per la violazione della sorveglianza speciale. Sorpreso a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo, è stato segnalato anche per possesso di droga.

La Polizia di Stato ha eseguito l’arresto di un 27enne sorpreso a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo nel centro storico di Catania. L’operazione rientra nel dispositivo di controllo del territorio predisposto dalla Questura per contrastare la pratica estorsiva e garantire la sicurezza in prossimità dei locali della movida. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati in un pattugliamento mirato, hanno individuato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi.

Alla vista della volante, il giovane ha tentato di allontanarsi velocemente tra le vie del centro, ma è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti. La consultazione della banca dati ha fatto emergere che l’indagato era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Tale provvedimento impone precisi obblighi, tra cui quello di non allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne. La condotta rilevata configura, nell’ipotesi investigativa, una palese violazione delle prescrizioni disposte dall’Autorità Giudiziaria.

Durante le fasi del controllo, gli agenti hanno perquisito il 27enne, rinvenendo una dose di marijuana occultata sulla sua persona. Per tale motivo, oltre all’arresto per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, è scattata la segnalazione alla Prefettura di Catania in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato condotto in Questura a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le valutazioni di rito.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.