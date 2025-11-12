Vinacria 2025 a Siracusa: il vino diventa POP e racconta la Sicilia

Presentata a Siracusa la nuova edizione di Vinacria – Ortigia Wine Fest, il salone del vino siciliano che celebra la cultura del vino come linguaggio popolare e condiviso.

SIRACUSA – È stato presentato nella Sala degli Stemmi del Palazzo del Governo il programma di Vinacria – Ortigia Wine Fest 2025, il festival dedicato al vino e alla cultura siciliana che torna, dopo il successo della prima edizione, il 23 e 24 novembre all’Antico Mercato di Ortigia. L’evento si conferma tra i più attesi del panorama enologico nazionale, con un ricco calendario di degustazioni, incontri e masterclass.

Ad aprire la conferenza, i saluti del presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, che ha espresso sostegno all’iniziativa riconoscendone il valore culturale e territoriale. “Desidero ringraziare Giada Capriotti per aver difeso il legame tra Vinacria e Siracusa. Il Libero Consorzio continuerà a supportare il progetto, mettendo a disposizione visibilità e strumenti istituzionali” ha dichiarato, sottolineando come il festival rappresenti “un modello virtuoso di economia e comunità”.

Il progetto di Giada Capriotti: il vino come linguaggio popolare

Durante il suo intervento, Giada Capriotti, ideatrice e presidente dell’Associazione Vinacria, ha definito il festival “un progetto collettivo e partecipativo”. L’edizione 2025 ospiterà 88 espositori tra cantine siciliane e aziende olivicole, con l’aggiunta di due nuove sezioni dedicate agli spirits regionali e alle distribuzioni nazionali e internazionali. “Raccontiamo la Sicilia, ma vogliamo anche creare connessioni, perché il vino è relazione, dialogo e famiglia” ha spiegato Capriotti.

Il tema scelto per quest’anno, POP – “popular, accessibile, inclusivo, autentico” – vuole riportare il vino tra la gente, liberandolo dagli eccessi di formalità. “Il vino è cultura e deve tornare a essere un linguaggio semplice e universale” ha aggiunto, ricordando che anche la nuova identità visiva del festival riflette questo spirito, con colori vivaci e uno stile grafico immediato e coinvolgente.

Un programma ricco di contenuti e incontri

Il festival si aprirà sabato 23 novembre alle ore 10:30 con il convegno inaugurale “Vinacria: un brindisi collettivo”, dedicato alla comunità del vino, alla legalità e alla cultura della condivisione. Seguiranno degustazioni, masterclass e momenti di formazione con esperti e sommelier di rilievo.

Tra gli appuntamenti più attesi: la presentazione del libro “Altrove al Sud” di Robert Camuto, in dialogo con Daniele Lo Magro del Meraki Book Festival, e quattro degustazioni guidate da Cinzia Benzi, Gianni Sinesi, Manlio Giustiniani e Vittorio Viganò, che accompagneranno il pubblico alla scoperta dei vini siciliani, delle effervescenze e dei confronti tra vitigni italiani e francesi.

La seconda giornata, domenica 24 novembre, sarà dedicata a operatori, buyer e stampa di settore, con ingresso su accredito. L’obiettivo è promuovere networking e confronto professionale tra cantine, ristoratori e giornalisti.

Il territorio come protagonista

Vinacria è prima di tutto una vetrina dei produttori siciliani, che porteranno a Siracusa storie e tradizioni da ogni parte dell’isola. L’area food sarà curata da due eccellenze del mercato di Ortigia, la Salumeria Fratelli Burgio e Cappuccio Pesce Fresco, per un’esperienza gastronomica autentica.

Tra i Main Sponsor: Enerklima con Huawei Digital Power Italy e 3SUN, insieme a Palazzo Salomone e al ristorante Cortile Spirito Santo (1 Stella Michelin). Numerosi anche gli sponsor tecnici e partner, tra cui Molino San Paolo, Forma Italia, Francesco Arena – Mastro Fornaio, Corallo Cucina sul Mare, Mida Iblei on Bike, Samoa Club e Ostaria Siracusa.

Un progetto educativo e culturale

Vinacria è anche un laboratorio di formazione, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Federico II di Svevia” di Siracusa. Il progetto unisce didattica e territorio, promuovendo valori di inclusione, legalità e solidarietà. “Il vino è anche educazione e responsabilità” ha sottolineato Capriotti, “un mezzo per costruire consapevolezza e comunità”.

Il sostegno delle istituzioni

L’edizione 2025 gode del contributo dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) e dei patrocini dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dell’IRVO e del Libero Consorzio Comunale di Siracusa. Tra gli “Amici di Vinacria” figurano FAI Siracusa, Meraki Book Festival, Teruar – Fiera del Vino Etico e l’Accademia delle Belle Arti Rosario Gagliardi.

