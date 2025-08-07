Fondo disabili gravissimi e servizio Asacom: Lombardo chiede fondi immediati all’Ars

«La previsione di un fondo aggiuntivo triennale per i disabili gravissimi, destinato all’erogazione dell’assegno di cura, è una misura giusta e necessaria. Ma l’attuale dotazione finanziaria non basta a coprire tutte le domande già presentate per il 2025». A lanciare l’allarme è l’on. Giuseppe Lombardo, deputato regionale di Grande Sicilia, che durante il suo intervento all’Assemblea regionale ha sollecitato il Governo Schifani a integrare con urgenza le risorse dedicate alle persone non autosufficienti.

Secondo Lombardo, la Commissione Bilancio ha già rilevato come i fondi stanziati non siano sufficienti neppure per il fabbisogno dell’anno in corso: «L’Assessorato alla Famiglia ha inoltrato al Governo una richiesta puntuale. Non possiamo restare inerti di fronte a un diritto fondamentale come quello all’assistenza». Il parlamentare ha poi acceso i riflettori sul tema degli Asacom, gli assistenti alla comunicazione per gli studenti disabili. «In questa manovra abbiamo tentato di inserire una norma con risorse aggiuntive, ma non si è trovata la necessaria convergenza politica. Eppure il servizio, finanziato quasi esclusivamente dai Comuni, è sempre più in affanno a causa della domanda crescente: anche l’ANCI reclama una risposta strutturale».

Lombardo conclude con un appello: «Serve un intervento concreto e tempestivo per dare certezze alle famiglie, agli enti locali e a tutti coloro che attendono sostegno. Senza nuovi stanziamenti, assegno di cura e Asacom resteranno solo sulla carta».