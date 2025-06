Discoteca di Catania chiusa per sette giorni per violazioni delle prescrizioni di licenza

La Polizia di Stato di Catania ha disposto la sospensione temporanea – per la durata di sette giorni – di una nota discoteca del centro cittadino a seguito del mancato rispetto di specifiche prescrizioni indicate nella licenza di pubblico spettacolo. Nell’ambito dei controlli promossi dalla Questura per garantire il rispetto della normativa di pubblica sicurezza, la Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha effettuato, alcune settimane fa, un’ispezione nella struttura. L’obiettivo era verificare la conformità dell’attività alle disposizioni previste dalla legge, in particolare quelle relative all’orario di chiusura e alla somministrazione di bevande alcoliche.

Durante il sopralluogo, gli agenti hanno riscontrato che la serata danzante proseguiva ben oltre l’orario consentito, con musica a volume elevato, e che venivano servite bevande alcoliche e superalcoliche oltre le ore 03:00. Per questi motivi, la titolare è stata sanzionata per abuso della licenza e deferita all’Autorità Giudiziaria per violazione degli artt. 8, 9 e 17 del TULPS. Sulla base degli accertamenti, il Questore ha emesso il provvedimento di sospensione dell’attività per sette giorni, misura finalizzata a tutelare l’ordine pubblico, la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, soprattutto nei locali a maggiore affluenza. Questo intervento rientra in un più ampio presidio del territorio volto a prevenire condotte potenzialmente pericolose per la collettività.