Controlli sul noleggio auto senza conducente: 15 titolari denunciati e 3 lavoratori in nero scoperti

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha svolto una vasta operazione di verifica presso numerose agenzie di noleggio autovetture senza conducente in provincia di Catania, settore sensibile per le implicazioni relative alla sicurezza pubblica. Gli agenti del Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale”, coadiuvati dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nesima, hanno esaminato in particolare gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa, estendendo i controlli anche in altre aree del capoluogo in vista dell’aumento delle richieste legate all’afflusso turistico.

Durante le ispezioni, in 15 officine di noleggio è emersa la mancata iscrizione al portale “Cargos”, obbligatorio per comunicare le generalità del conducente, i dati identificativi del veicolo (targa e numero di telaio), eventuali cambi di proprietà e subnoleggi: omissioni punite con la denuncia dei rispettivi titolari all’Autorità Giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza. Parallelamente, in un autolavaggio del quartiere Nesima i poliziotti hanno individuato tre lavoratori impiegati “in nero”. Il titolare è stato segnalato all’Ispettorato del Lavoro per le sanzioni previste e possibile sospensione dell’attività, oltre a ricevere multe per l’uso improprio di veicoli non autorizzati al noleggio secondo il Codice della Strada.