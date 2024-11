Inseguimento Spericolato a Catania: 37enne arrestato dalla Polizia

Un 37enne catanese si è reso protagonista di un pericoloso pomeriggio di caos cittadino, tentando di sfuggire ai controlli della Polizia di Stato in sella a uno scooter. L’uomo, con il figlio minorenne a bordo, ha messo a rischio la propria sicurezza, quella del ragazzo e degli altri utenti della strada, in una fuga che ha attraversato strade trafficate e perfino un parco pubblico.

L’episodio ha avuto inizio durante un controllo di routine da parte della Squadra Moto Volanti della Questura di Catania. Gli agenti hanno notato l’uomo transitare in viale Ulisse, nei pressi di un noto fast food, senza indossare il casco protettivo, così come il ragazzo che viaggiava con lui. Alla vista delle forze dell’ordine, il 37enne ha reagito imboccando il viale in senso contrario a velocità elevata, dando inizio a un pericoloso inseguimento.

Durante la fuga, l’uomo ha continuato a ignorare i segnali di stop degli agenti, percorrendo strade ad alto traffico e persino attraversando un parco pubblico gremito di persone. Ha cercato di far perdere le proprie tracce nei vicoli stretti della zona, ma è stato costantemente seguito dai poliziotti, che non lo hanno mai perso di vista.

L’inseguimento si è concluso su viale Ulisse, dove lo scooter si è scontrato con un’auto che percorreva regolarmente la strada. A quel punto, gli agenti sono riusciti a bloccare il fuggitivo e a trarlo in arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Il Pubblico Ministero di turno ha disposto per l’uomo la misura degli arresti domiciliari, successivamente confermata dal Giudice durante la convalida dell’arresto.

L’episodio sottolinea l’importanza dei controlli sul territorio, non solo per far rispettare la legge, ma anche per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.