Denunciate Due Persone a Catania per Omessa Custodia di Armi

Due cittadini catanesi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per omessa custodia di armi. Durante un controllo amministrativo condotto dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo Ognina”, è emerso che i due uomini, pur avendo denunciato il possesso di armi nelle loro abitazioni, non erano più in grado di dimostrare di detenerle e non hanno fornito alcuna giustificazione plausibile.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli periodici disposti dalla Questura per garantire il rispetto delle normative in materia di armi e munizioni, inclusa la verifica dei requisiti soggettivi richiesti ai detentori. La normativa vigente stabilisce infatti che i possessori di armi siano obbligati a:

• Presentare ogni cinque anni il certificato medico di idoneità psicofisica;

• Denunciare all’Autorità di pubblica sicurezza l’acquisto o lo spostamento di armi entro 72 ore.

Il mancato rispetto di queste regole comporta sanzioni penali, come accaduto in questo caso.

Gli agenti del Commissariato “Borgo Ognina” hanno effettuato nell’anno in corso oltre 600 controlli su detentori di armi, portando a diverse denunce e segnalazioni alla Prefettura per l’emissione di decreti di divieto di detenzione. Le attività di monitoraggio continueranno nei prossimi giorni per garantire la sicurezza e il rispetto della normativa.

Questa operazione sottolinea l’importanza di un controllo rigoroso e responsabile delle armi, elemento essenziale per la tutela della collettività.