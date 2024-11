Oltre 2 Milioni di Euro per gli Studenti Fuori Sede Siciliani: Il Sostegno del MUR

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha stanziato 2.185.958,23 euro per sostenere le spese di locazione degli studenti fuori sede degli atenei siciliani per l’anno 2024. Il contributo è destinato agli studenti con un ISEE non superiore a 20.000 euro, a condizione che non usufruiscano già di altri aiuti pubblici per l’alloggio.

Le risorse sono così suddivise: 1.042.378,23 euro per l’Università degli Studi di Catania, 213.969,46 euro per l’Università degli Studi di Messina e 929.610,54 euro per l’Università degli Studi di Palermo.

Il ministro Anna Maria Bernini ha sottolineato l’importanza di questo intervento, dichiarando che garantire un posto letto agli studenti fuori sede significa attuare concretamente il diritto allo studio. Ha aggiunto che il governo è consapevole degli sforzi economici che le famiglie affrontano per consentire ai figli di frequentare l’università desiderata, ribadendo l’impegno a essere al loro fianco.

Questo stanziamento si inserisce in un piano più ampio che prevede 16 milioni di euro complessivi per il sostegno abitativo degli studenti e 880 milioni per le borse di studio. Il Ministero conferma così il proprio impegno nel ridurre le disuguaglianze e rafforzare l’accesso all’istruzione universitaria, garantendo maggiori opportunità formative e sostenendo concretamente le famiglie italiane.