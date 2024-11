Una Cena Stellata per la Solidarietà: Accursio Craparo a sostegno della locanda del Samaritano

Il 14 dicembre alle ore 20:00, nel suggestivo salone panoramico de Le Dune Sicily Hotel (Viale Presidente Kennedy 10/b, Catania), si terrà una cena di beneficenza guidata dal celebre chef Accursio Craparo, stella Michelin e ambasciatore della cucina siciliana. L’evento, organizzato dalla Fondazione Ymca Italia, è dedicato a sostenere i progetti della Locanda del Samaritano, una realtà che offre accoglienza e supporto a persone in difficoltà.

Un menu stellato per una causa nobile

La serata sarà un’esperienza unica, dove i piatti di Accursio Craparo, maestro della tradizione culinaria siciliana rivisitata in chiave moderna, saranno protagonisti. Con la sua capacità di trasformare ingredienti semplici in creazioni straordinarie, Craparo promette di condurre gli ospiti in un viaggio gastronomico indimenticabile, fatto di sapori autentici e innovazione.

Parte del ricavato dell’evento sarà devoluto alla Locanda del Samaritano, guidata da Padre Mario Sirica, per finanziare progetti essenziali come l’ampliamento della struttura e il sostegno alle sue nuove iniziative, tra cui la casa d’accoglienza femminile “Lumière”, aperta nel 2024 per offrire rifugio a donne vittime di violenza o in situazioni di grave disagio.

La Locanda del Samaritano: una missione di speranza

La Locanda del Samaritano, attiva nel supporto a persone senza fissa dimora, non si limita a offrire un rifugio, ma promuove il reinserimento sociale e lavorativo. Nel tempo, ha ampliato i suoi servizi con una caffetteria sociale, un centro di ascolto e, recentemente, una struttura dedicata alle donne emarginate. Sostenere queste iniziative significa contribuire a costruire un futuro più dignitoso e inclusivo per chi vive ai margini.

Musica e atmosfera per una serata indimenticabile

Ad arricchire la cena ci saranno le note raffinate dei Retro Style e il coinvolgente sax di Lucio Pappalardo, che trasformeranno la serata in un momento magico, perfetto per celebrare la solidarietà in un clima di festa e bellezza.

Come partecipare

Unisciti a questa serata speciale e dona il tuo contributo a una causa importante. Per informazioni e prenotazioni:

Sito web: https://www.ledunesicilyhotel.it/i-nostri-eventi

Telefono: 095/81 88 110

Email: info@ledunesicilyhotel.it

La Fondazione Ymca Italia e Le Dune Sicily Hotel ti aspettano per un evento dove gusto e solidarietà si incontrano per fare la differenza. Ogni piatto e ogni gesto saranno un prezioso contributo per chi ha più bisogno.