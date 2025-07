ULTIM’ORA – In questo paesino tutto bianco si svendono case a 30.000€, ne compri una e ti assegnano in automatico un lavoro | No ristrutturazione

In Spagna c’è un piccolo paradiso dove tutto costa meno, anche la vita. Ecco dove si trova.

In un momento storico in cui il costo degli affitti è salito alle stelle e acquistare casa sembra un sogno irraggiungibile per molti, qualcosa si muove. Non nelle grandi metropoli, dove i prezzi continuano a lievitare, ma in luoghi più nascosti, lontani dai riflettori, dove vivere costa meno e le opportunità sono ancora a misura d’uomo.

Il mercato immobiliare, infatti, sta attraversando una fase di squilibrio: da un lato case a cifre irraggiungibili nei centri urbani, dall’altro borghi quasi disabitati che cercano in tutti i modi di ripopolarsi, arrivando a svendere immobili pur di attrarre nuovi residenti. Una realtà che sta diventando sempre più concreta, soprattutto nei paesi dell’Europa meridionale.

Anche il mercato degli affitti è in piena crisi. In molte città i costi sono aumentati del 20-30% rispetto al 2022, con stipendi che non riescono a tenere il passo. Lavorare da remoto, cambiare stile di vita e cercare soluzioni alternative non è più una scelta romantica, ma una necessità concreta per migliaia di famiglie.

Eppure, c’è un luogo dove tutto sembra capovolto. Un piccolo villaggio bianco, nel cuore della Spagna, dove il costo delle case è ridicolo, e in cambio si aprono porte lavorative concrete. Ma dov’è questo posto?

Un nuovo inizio nel cuore rurale della Spagna

Si chiama Forcall, e si trova a poco più di un’ora da Castellón, nella comunità Valenciana. Il paese conta solo 460 abitanti, ma ha deciso di reagire allo spopolamento offrendo case a partire da 30.000 euro e una serie di opportunità lavorative che spaziano dalla ristorazione all’edilizia, passando per l’artigianato e i servizi alla persona.

Tutto questo rientra nel progetto “Holapueblo”, nato dalla collaborazione tra Redeia, Ikea e AlmaNatura, con l’obiettivo di ripopolare i paesi della Spagna interna. Forcall è uno dei borghi pilota, pronto ad accogliere chi desidera cambiare vita. Secondo i dati, oltre 165 persone hanno già fatto il primo passo per trasferirsi e aprire un’attività.

Panificazione, turismo e artigianato: i mestieri più richiesti

Forcall offre risorse già pronte per avviare progetti, come un forno comunale per chi vuole intraprendere nella panificazione o nella pasticceria. Lavori di manutenzione come idraulici, elettricisti e muratori sono sempre richiesti, così come chi vuole lanciarsi nella ristorazione o aprire attività turistiche legate alla natura. Si cercano anche fabbri, falegnami e artigiani del ferro, oltre a figure per l’assistenza agli anziani, la cura della persona e la podologia. Tutti mestieri che oggi, nei grandi centri, soffrono concorrenza e saturazione, ma che qui sono preziosi e ricercati.

Il prezzo delle case è incredibilmente basso: una villa di 156 metri quadri nel cuore del paese costa solo 43.000 euro, mentre alcune bifamiliari da ristrutturare partono addirittura da 19.000 euro. Alcune non necessitano di interventi, altre offrono spazi immensi a chi ha voglia di mettersi in gioco. Alla base di tutto c’è un cambiamento più ampio: il problema della casa, unito alla disoccupazione e al desiderio di cambiamento, sta spingendo molti a cercare alternative concrete. Forcall ne è l’esempio perfetto. In questo piccolo angolo nascosto, con meno di 500 abitanti, è possibile comprare una casa a 30.000 euro, iniziare una nuova attività e costruirsi una vita serena lontano dal caos. Holapueblo non promette lavoro fisso, ma crea le condizioni per farlo nascere. Un’occasione reale per chi è pronto a ricominciare.