Celebrata nella Chiesa di Santa Maria de La Salette la “Virgo Fidelis”

Nel cuore del quartiere San Cristoforo di Catania, presso la storica Chiesa di Santa Maria de La Salette affidata ai salesiani di Don Bosco, si è svolta oggi alle 16:30 la solenne celebrazione eucaristica in onore della “Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri. L’evento, carico di emozione e significato, ha visto la partecipazione di autorità religiose, militari e civili.

La messa è stata presieduta da S.E. Mons. Luigi Renna, Arcivescovo Metropolita di Catania, insieme al direttore della comunità salesiana Don Marcello Mazzeo, al parroco Don Benedetto Sapienza e ad altri concelebranti. Presenti il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Catania, Colonnello Salvatore Altavilla, rappresentanti dell’Arma in servizio e in congedo, famiglie delle vittime del dovere, vedove, orfani assistiti dall’ONAOMAC e membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

### Un messaggio di fede e comunità

L’atmosfera è stata resa ancor più significativa dalla partecipazione di giovani dell’oratorio salesiano coordinato da Don Tonino Garufi e dei “Baby Sindaci” siciliani, simbolo di speranza e futuro. Durante la celebrazione, la recita della “Preghiera del Carabiniere” ha toccato profondamente i presenti, rinnovando l’impegno dei Carabinieri a essere esempio di fedeltà e fratellanza.

A margine della celebrazione, il Colonnello Altavilla ha rivolto un messaggio di gratitudine a tutte le autorità presenti, con un ringraziamento particolare ai ragazzi dell’oratorio e ai residenti del quartiere. Ha condiviso il motivo della scelta della Chiesa di Santa Maria de La Salette come luogo della celebrazione, narrando un’esperienza personale vissuta durante una visita all’oratorio, dove ha trovato un ambiente di accoglienza, condivisione e serenità che l’ha profondamente colpito.

### Un dono per i giovani del quartiere

Per sottolineare il legame dell’Arma con i giovani e la comunità, il Comandante Provinciale, insieme al suo staff, ha donato un biliardino all’oratorio, con l’auspicio che possa diventare strumento di gioco, amicizia e condivisione. “La vera bellezza si trova in luoghi come questo”, ha detto Altavilla, esortando i ragazzi a farne tesoro anche nel loro futuro.

### La “Virgo Fidelis” e il legame con la storia dell’Arma

La ricorrenza della Virgo Fidelis, istituita ufficialmente da Papa Pio XII nel 1949, cade ogni 21 novembre in concomitanza con la festa liturgica della Presentazione di Maria Vergine al Tempio. La data ricorda anche l’eroica resistenza dei Carabinieri durante la Battaglia di Culqualber, in Africa orientale, durante la Seconda Guerra Mondiale, un sacrificio commemorato con la Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Dal 1996, la celebrazione si affianca alla “Giornata dell’Orfano”, dedicata al supporto morale ed economico dei figli dei militari caduti, a conferma del costante impegno dell’Arma verso il valore della famiglia e della solidarietà.