Librino, auto abbandonata trasformata in arsenale: la Polizia trova droga, pistole e giubbotto antiproiettile

Durante un controllo mirato alle aree di spaccio di viale Castagnola, gli agenti delle Volanti hanno notato un’auto in evidente stato di abbandono. Avvicinandosi, sono stati investiti da un forte odore di marijuana; dal finestrino posteriore spuntavano involucri di plastica e, sotto il sedile del conducente, la sagoma inequivocabile di una pistola. L’ispezione ha portato alla luce un sacco con 600 grammi di “erba”, due semiautomatiche (una con matricola abrasa, l’altra rubata), 81 cartucce, un silenziatore e persino un giubbotto antiproiettile. Gli accertamenti sul posto hanno rivelato che la vettura apparteneva a un uomo deceduto nel 2022. Polizia Scientifica e balistici sono ora al lavoro: armi e munizioni sono sotto sequestro per capire se siano state utilizzate in precedenti reati e per tracciare nuovi sviluppi investigativi.

