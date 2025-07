Confermato dal Governo: arriva il nuovo bonus OMBRA | Sul terrazzo un telo da gelataio gratis

Il caldo si fa insopportabile e i rimedi non bastano più: ma c’è un’agevolazione che in pochi conoscono e che nel 2025 può davvero fare la differenza.

Estate 2025: ogni giorno si battono nuovi record di temperatura e vivere in casa sta diventando una sfida.

Quando il termometro segna 40 gradi già alle 11 del mattino, anche il condizionatore più efficiente sembra arrendersi. Le tapparelle si abbassano, i ventilatori girano a vuoto, e le stanze si trasformano in serre tropicali. I bollettini meteo lanciano allarmi continui, e l’afa non dà tregua nemmeno di notte.

Nelle città, in particolare, si moltiplicano i casi di malori legati alle ondate di calore. Il Ministero della Salute parla di “emergenza silenziosa” e invita alla prudenza. Eppure, c’è un aspetto che continua a sfuggire a molti: il sole che filtra ogni giorno da finestre e balconi incide fino al 30% sui costi energetici per raffrescare le abitazioni. Una spesa invisibile ma continua.

Non si tratta solo di comfort: ridurre la temperatura interna delle case significa risparmiare sulla bolletta e alleggerire la pressione sulle reti elettriche, messe a dura prova dai picchi di richiesta. Ecco perché, oltre a cambiare elettrodomestici o isolare pareti, si comincia a ragionare anche sull’ombreggiatura esterna, con soluzioni che sembrano uscite da una cartolina anni ’50.

Il ritorno delle tende da sole: vintage sì, ma con un superpotere

Le tende a bracci estensibili, quelle a cappottina o i grandi teli a caduta verticale stanno tornando di moda. Ma non è solo nostalgia: sono dispositivi strategici per proteggere le abitazioni dal sole, abbassando di diversi gradi la temperatura interna senza consumare energia.

Secondo ENEA, una schermatura solare ben installata può ridurre l’uso del condizionatore anche del 40%. Il beneficio è doppio: meno caldo dentro casa, meno energia sprecata, più soldi risparmiati. Per questo motivo, nel pacchetto di misure per la riqualificazione energetica del 2025 è stato confermato uno strumento di cui si parla troppo poco: il bonus tende da sole.

BONUS TENDE DA SOLE NEL 2025: come funziona davvero

Si tratta di una detrazione fiscale che copre l’acquisto e la posa in opera di schermature solari o chiusure oscuranti, con l’obiettivo di rendere più efficienti le abitazioni sotto il profilo energetico. Rientra tra le agevolazioni previste dall’Ecobonus, ma può anche essere inserita nel Superbonus, se parte di un intervento più ampio.

Nel 2025, la detrazione arriva fino al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 30.000 euro, ma solo per la prima casa. Nelle seconde abitazioni, invece, la percentuale scende al 36%, come stabilito dalla Legge di Bilancio. E c’è di più: le percentuali sono destinate a diminuire nei prossimi anni.

Per ottenere il bonus è necessario: essere proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile;

effettuare lavori finalizzati al miglioramento energetico;

trasmettere entro 90 giorni dalla fine dei lavori la comunicazione all’ENEA, con tutti i documenti richiesti. Le spese devono essere tracciabili e documentate. La detrazione viene poi spalmata su dieci anni, in dichiarazione dei redditi.