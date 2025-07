Google, l’annuncio poco fa: a disposizione giga illimitati | Memoria gratis per sempre

C’è un modo poco conosciuto per non pagare mai più per lo spazio su Google.

Se hai uno smartphone Android o usi spesso servizi come Gmail, Google Drive o Google Foto, sai già quanto sia importante avere spazio di archiviazione. Ma quello che molti scoprono troppo tardi è che lo spazio gratuito offerto da Google ha un limite, e una volta superato, arriva puntuale l’avviso: “Spazio quasi esaurito, aggiorna il tuo piano”.

È proprio in quel momento che molti scelgono di sottoscrivere un abbonamento a pagamento con Google One. Tuttavia, non tutti sanno che esiste un’alternativa semplice e gratuita che può liberare spazio sul tuo account… senza rinunciare a nulla di ciò che hai salvato.

Sì, perché la memoria si riempie molto più velocemente di quanto sembri, soprattutto se usi Gmail da anni: ogni email, ogni allegato, ogni documento archiviato resta lì, anche se non te ne accorgi. E anche se svuoti il Cestino, non basta.

Il limite invisibile di Google: 15 GB e poi?

Avendo un account Gmail, Google ti offre 15 GB di spazio gratuito che viene condiviso tra Gmail, Drive e Google Foto. Una quantità che può sembrare generosa, ma che si satura nel giro di poco, specialmente se usi la posta elettronica per lavoro o ricevi molti allegati.

Il risultato? In poco tempo ti ritrovi con la casella piena e l’impossibilità di ricevere o inviare nuove email, se non pagando un piano Google One. Tuttavia, c’è una soluzione poco conosciuta che può evitare del tutto questa spesa. Esiste un metodo gratuito che ti permette di liberare spazio e mantenere tutte le tue email, semplicemente trasferendole su un altro account Gmail. Prima di farlo, però, è fondamentale fare un backup con Google Takeout per scaricare una copia di sicurezza delle tue email sul PC, così sarai protetto da qualsiasi imprevisto.

Ecco come fare, passo dopo passo:

Accedi al tuo account Gmail originale.

Tocca l’icona dell’ingranaggio in alto a destra > Visualizza tutte le impostazioni.

Vai su Inoltro e POP/IMAP > Scarica posta POP > seleziona Abilita POP per tutti i messaggi.

In Quando si accede ai messaggi tramite POP, scegli Elimina la copia di Gmail.

Scorri in basso e clicca su Salva modifiche.

Ora crea un nuovo account Gmail per ricevere tutte le email del vecchio account:

Accedi al nuovo account > Visualizza tutte le impostazioni > Account e importazione.

In Controlla la posta di altri account, clicca su Aggiungi un account di posta elettronica.

Inserisci l’email originale e clicca su Avanti.

Inserisci la password dell’account originario, imposta Porto 995 e spunta le ultime 3 caselle.

Clicca su Aggiungi account.

Segui il link per generare una password a 16 cifre > copiala e incollala.

Il trasferimento inizierà subito: tutte le email verranno spostate nel nuovo account Gmail.

Il tempo necessario dipenderà dalla quantità di email, ma al termine avrai spazio libero nel tuo account originale e tutte le email salvate in un secondo profilo.

Risultato finale: spazio libero, zero costi

Una volta completato il trasferimento, ricordati di interrompere il download POP e svuotare il cestino dell’account di partenza: questo ti garantirà ancora più spazio disponibile. Da quel momento in poi, potrai continuare a usare Gmail senza limiti e senza alcuna spesa per l’abbonamento Google One.