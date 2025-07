Il Colonnello Diego Serra nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Catania

Il Colonnello Diego Serra assume il comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania in sede vacante, in attesa dell’insediamento dell’Ufficiale Generale designato dagli Organi di Vertice del Corpo. Subentra al Generale di Brigata Antonino Raimondo, che dopo quattro anni alla guida del Comando Provinciale di Catania è stato trasferito a Roma per ricoprire l’incarico di Comandante del Nucleo Speciale Polizia Valutaria.

Nato a Foggia nel 1976, il Colonnello Serra ha conseguito il diploma magistrale in Giurisprudenza e la laurea specialistica in Economia e Management, oltre a un Master di II livello in Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione Fiscale Internazionale presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma. Entrato in Accademia nel 1999, ha iniziato il servizio presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L’Aquila come Comandante di plotone. Dal 2006 al 2008 ha retto il 1° Nucleo Operativo del Gruppo Malpensa e, dal 2008 al 2012, ha guidato la Compagnia di Busto Arsizio (VA).

Dal 2012 al 2020 ha prestato servizio all’Ufficio Legislazione del Comando Generale della Guardia di Finanza. Nel biennio 2020-2022 ha frequentato il 49° Corso Superiore di Polizia Economico-Finanziaria presso la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, conseguendo il relativo titolo. Dall’agosto 2022 era Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania, dove ha diretto importanti indagini contro la criminalità organizzata, le frodi fiscali, i reati societari e fallimentari, nonché i reati a danno della Pubblica Amministrazione e del bilancio statale e locale, valorizzando le funzioni di polizia economico-finanziaria e promuovendo la confisca dei patrimoni illeciti.