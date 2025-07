Minaccia di incendio e aggressione a San Cristoforo: arrestato un 28enne nigeriano

Ha versato della benzina all’interno dell’abitazione che occupava abusivamente, minacciando i proprietari di dare fuoco all’edificio se non gli avessero permesso di restare. Protagonista dell’episodio un trentenne di origini nigeriane, di ventotto anni, che dopo un’accesa lite con i titolari dell’immobile in via Sturiale, nel quartiere San Cristoforo di Catania, ha reagito brandendo una mazza da baseball e intimidendo chiunque si avvicinasse.

Allarme lanciato da alcuni passanti, che hanno segnalato l’uomo in evidente stato di agitazione. In pochi istanti sono intervenuti gli agenti della Squadra Volanti della Questura, i quali hanno sorpreso il 28enne in strada con la mazza in mano, ancora visibilmente nervoso. Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha abbandonato l’arma improvisa per terra, scagliandosi però contro di loro e tentando di aggredire uno degli operatori. Nonostante i tentativi di contenerlo, ha continuato a scagliarsi con calci e pugni, provocando una contusione a un agente.

Solo dopo qualche minuto gli agenti sono riusciti a riportare la calma. Sentito dagli inquirenti, il giovane ha ammesso di aver litigato con i proprietari dell’abitazione, da lui occupata senza titolo, minacciando di appiccare il fuoco e versando benzina nei locali. Per mettere in sicurezza l’immobile è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno bonificato la zona.

Sulla base dei comportamenti violenti e delle minacce, la polizia ha arrestato il 28enne con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, getto pericoloso di cose e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, pur nel rispetto della presunzione di innocenza. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di comparire davanti al giudice per il rito direttissimo. Il gip, convalidando l’arresto, ha infine disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.