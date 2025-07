Servizio interforze per la sicurezza della movida nel centro storico di Catania

Come ogni fine settimana, anche questo weekend la Questura di Catania ha disposto, con apposita ordinanza del Questore, un articolato servizio di controllo interforze volto a garantire il regolare svolgimento della movida nel centro storico e lungo il lungomare, nei pressi di locali frequentati da cittadini e turisti. L’operazione è stata coordinata da un Ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato e ha visto l’impiego congiunto di pattuglie della Polizia di Stato e del X Reparto Mobile, equipaggi della Guardia di Finanza, agenti della Polizia Locale, militari dell’Esercito Italiano nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure” e il supporto della Polizia Scientifica.

Obiettivo principale dei controlli è stato prevenire comportamenti illeciti che possano turbare l’ordine pubblico o mettere a rischio la sicurezza delle persone, vigilando sul corretto svolgimento delle serate nel centro storico—con particolare attenzione a piazza Bellini, via Sangiuliano, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via S. Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro e via Etnea—and nelle aree sul lungomare, quali piazza Europa, piazza Nettuno, via del Rotolo e la scogliera.

Durante la notte sono state identificate 280 persone (71 con precedenti penali) e controllati 142 veicoli tra auto e moto. Le pattuglie appiedate hanno presidiato le zone pedonali per impedire l’accesso di mezzi a due ruote e garantire la sicurezza di pedoni e avventori, eseguendo anche verifiche su gruppetti di giovani per contrastare l’uso di droghe e l’abuso di alcol. Un 32enne catanese è stato segnalato alla Prefettura per possesso di cocaina. I controlli stradali hanno portato a sette infrazioni al Codice della Strada (quattro per mancanza di copertura assicurativa e tre per guida senza casco), con sequestro o fermo amministrativo dei mezzi e sanzioni per un totale di circa 4.000 €.

In ambito commerciale, la Guardia di Finanza ha contestato a un pub la mancata installazione del misuratore fiscale, elevando la sanzione pecuniaria prevista. Sono stati inoltre identificati e multati cinque parcheggiatori abusivi, di cui uno denunciato per violazione di misure di prevenzione (divieto di stazionamento e di ritorno in Catania). Parallelamente, l’Arma dei Carabinieri, con pattuglie della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile, ha effettuato controlli in Piazza Federico di Svevia, Piazza Currò, Largo Rosolino Pilo e zone limitrofe, identificando 66 persone, controllando 37 veicoli (15 sottoposti a sequestro o fermo amministrativo) e comminando 35 sanzioni per violazioni stradali per un importo complessivo di circa 18.400 €, con decurtazione di 100 punti patente. Particolare attenzione è stata data a comportamenti di guida pericolosa—uso del cellulare, passaggio con semaforo rosso, mancato uso di cinture o sistemi di ritenzione per bambini—con la sospensione di sei patenti.

I controlli anti-alcol e anti-droga, eseguiti con etilometro e drug-test su 20 conducenti (di cui 10 tra 18 e 22 anni), non hanno fatto rilevare positività sanzionabili. Le pattuglie della Compagnia di Piazza Dante hanno inoltre perquisito l’area attorno a Castello Ursino, segnalando alla Prefettura tre giovani assuntori di sostanze stupefacenti (hashish e marijuana per complessivi circa 8 grammi). Grazie alla presenza capillare dei reparti coinvolti, non si sono registrati disordini e la movida si è svolta in piena sicurezza, garantendo il rispetto delle norme e tutelando turisti, cittadini e minorenni.