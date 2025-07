Movida sicura a Catania: maxi controllo interforze assicura ordine e legalità

Come ogni fine settimana, la Questura di Catania ha disposto un ampio servizio di controllo interforze — coordinato da un ufficiale della Polizia di Stato e composto da pattuglie della Polizia di Stato, del X Reparto Mobile, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, dell’Esercito (operazione “Strade Sicure”) e dalla Polizia Scientifica — per garantire la sicurezza nella movida del centro storico e lungo il lungomare. L’obiettivo era prevenire reati e comportamenti pericolosi, vigilare sul regolare svolgimento di iniziative serali e notturne, nonché tutelare cittadini e turisti nelle aree più frequentate: piazza Bellini, via Sangiuliano, piazza Università, via Etnea, piazza Europa, via del Rotolo e scogliera, tra le altre.

Nella notte, la Polizia di Stato ha identificato 280 persone (71 con precedenti), controllato 142 veicoli, evitato l’accesso di moto nelle vie pedonali e sanzionato un assuntore di cocaina. Ai controlli stradali sono emerse 7 infrazioni (4 per mancanza di assicurazione, 3 per guida senza casco), con sequestri e fermi amministrativi per un totale di circa 4.000 € di sanzioni. In un pub del centro la Guardia di Finanza ha contestato l’assenza del misuratore fiscale.

Parallelamente, l’Arma dei Carabinieri — con la Compagnia di Piazza Dante, il Nucleo Radiomobile e pattuglie a piedi dotate di etilometro e drug-test — ha identificato 66 persone, ispezionato 37 veicoli (15 sequestri/fermi) e elevato 35 contravvenzioni al Codice della Strada per circa 18.400 € e 100 punti decurtati. I controlli hanno riguardato guida con cellulare, assenza di casco, transiti con semaforo rosso, mancato uso delle cinture e di seggiolini per bambini, nonché mancate revisioni e coperture assicurative. Nel centro storico, i Carabinieri hanno anche segnalato tre giovani assuntori di sostanze stupefacenti (hashish e marijuana) e sanzionato cinque parcheggiatori abusivi, uno dei quali denunciato per violazione di provvedimenti di divieto di stazionamento.

Insieme, queste attività hanno garantito un fine settimana di movida più sicura per tutti, contrastando crimini, abusi e comportamenti irrispettosi del decoro urbano.