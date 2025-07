Blitz della Guardia di Finanza: sequestrati 64 kg di cocaina a Catania, arrestato camionista

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito dei potenziati controlli antitraffico lungo i principali assi commerciali del capoluogo etneo, hanno arrestato un 30enne campano che trasportava circa 64 kg di cocaina in un autoarticolato. Durante un posto di blocco nella zona industriale, gli uomini della Compagnia Pronto Impiego, coadiuvati dall’unità cinofila, hanno fermato il tir per un controllo: il nervosismo del conducente ha spinto i militari a ispezionare il veicolo, dove hanno trovato due borsoni nascosti tra il fondo e le pedane della merce contenenti panetti di stupefacente. Un’ulteriore perquisizione ha portato al rinvenimento di 1 grammo di hashish e 800 euro in contanti nel cassettino portaoggetti della motrice. Se immessa sul mercato, la cocaina avrebbe fruttato oltre 13 milioni di euro. Sostanza, veicolo e denaro sono stati sequestrati, e il conducente è stato arrestato in flagranza per detenzione e trasporto di stupefacenti: il P.M. di turno ha disposto il suo trasferimento nel carcere di Piazza Lanza. L’operazione si inserisce nell’azione costante della Guardia di Finanza di Catania contro il traffico di droga e a tutela dei cittadini più vulnerabili.

