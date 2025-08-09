Vasto incendio in una ditta di stoccaggio rifiuti nella zona industriale di Catania

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 09 Agosto 2025 - 10:35

Dalla mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono impegnati nello spegnimento di un vasto incendio divampato all’interno di una ditta specializzata nello stoccaggio di rifiuti, situata in V strada, nella zona industriale del capoluogo etneo.

Le fiamme, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, interessano rifiuti e materiali di scarto presenti nell’area. Sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalla Centrale di Catania, dal Distaccamento cittadino Sud, da Paternò e da Linguaglossa, supportate da numerose autobotti supplementari per contenere il rogo e impedirne la propagazione.

In loco anche la Polizia di Stato, i sanitari del 118 e il Corpo Forestale, impegnati nel garantire la sicurezza dell’area e il supporto alle operazioni di soccorso.

La densa coltre di fumo sprigionata dall’incendio è ben visibile da numerose zone della città, destando preoccupazione tra i residenti e gli operatori delle aree limitrofe.

Controlli a San Giovanni Li Cuti: sanzioni per oltre 30mila euro tra stabilimento balneare e ristorante

Redazione 09 Agosto 2025 - 10:04

Bronte fissa le date della Sagra del Pistacchio: due weekend a ottobre per garantire prodotto fresco e filiera tracciabile

Redazione 09 Agosto 2025 - 08:18
Assicurazione gratis - (cataniaoggi.it-pexels)

Catania, smantellata rete di truffe assicurative online: denunciati due catanesi

Redazione 09 Agosto 2025 - 08:02

Ponte sullo Stretto, 300 milioni di indennizzi per gli espropri

Redazione 08 Agosto 2025 - 17:00

Emergenza idrica nella Piana di Catania: nasce un tavolo permanente tra Prefettura, Regione e mondo agricolo

Redazione 08 Agosto 2025 - 13:00

Trantino: due anni di governo, visione integrata per una Catania sostenibile fra default e nuovi cantieri

Redazione 08 Agosto 2025 - 08:17

Ultimissime

Vasto incendio in una ditta di stoccaggio rifiuti nella zona industriale di Catania

Redazione 09 Agosto 2025 - 10:35

“Io… Riccardo Cocciante” al Teatro Antico di Taormina: un viaggio nella musica di un artista senza tempo

Redazione 09 Agosto 2025 - 10:21

Controlli a San Giovanni Li Cuti: sanzioni per oltre 30mila euro tra stabilimento balneare e ristorante

Redazione 09 Agosto 2025 - 10:04

Bronte fissa le date della Sagra del Pistacchio: due weekend a ottobre per garantire prodotto fresco e filiera tracciabile

Redazione 09 Agosto 2025 - 08:18
Assicurazione gratis - (cataniaoggi.it-pexels)

Catania, smantellata rete di truffe assicurative online: denunciati due catanesi

Redazione 09 Agosto 2025 - 08:02