Vasto incendio in una ditta di stoccaggio rifiuti nella zona industriale di Catania

Dalla mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono impegnati nello spegnimento di un vasto incendio divampato all’interno di una ditta specializzata nello stoccaggio di rifiuti, situata in V strada, nella zona industriale del capoluogo etneo.

Le fiamme, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, interessano rifiuti e materiali di scarto presenti nell’area. Sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalla Centrale di Catania, dal Distaccamento cittadino Sud, da Paternò e da Linguaglossa, supportate da numerose autobotti supplementari per contenere il rogo e impedirne la propagazione.

In loco anche la Polizia di Stato, i sanitari del 118 e il Corpo Forestale, impegnati nel garantire la sicurezza dell’area e il supporto alle operazioni di soccorso.

La densa coltre di fumo sprigionata dall’incendio è ben visibile da numerose zone della città, destando preoccupazione tra i residenti e gli operatori delle aree limitrofe.