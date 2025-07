Giovanni Allevi in scena al Teatro Antico di Taormina con “Musica dall’Anima”

Giovanni Allevi sarà domani (5 luglio) al Teatro Antico di Taormina con “Musica dall’Anima”, un progetto unico, intenso, pensato per celebrare la vita in tutte le sue sfumature. L’appuntamento di Taormina è organizzato da Show Biz, Live Spettacoli, Concerto e Gamp. Giovanni Allevi non è solo un musicista: è compositore, pianista, filosofo, scrittore. È un compositore capace di parlare alle nuove generazioni, abbattendo i muri tra classica e contemporanea. La sua carriera, tra palchi internazionali e premi prestigiosi, tra libri best-seller e battaglie personali, è oggi un manifesto per molti giovani e non solo.

Il Maestro Giovanni Allevi porterà in scena oltre al suo mondo filosofico e spirituale, il suo amato pianoforte, e in prima assoluta, il “Concerto MM22 per Violoncello e Orchestra” composto durante la degenza ospedaliera. Un’opera concepita tra il dolore e la speranza, dove la parola “Mieloma” diventa suono e dolce melodia. Dentro quelle note, che esplorano abissi interiori e squarci di luce, c’è tutto: la fragilità, la bellezza, la determinazione, il coraggio, la nostalgia. Proprio “NOSTALGIA”, adagio cantabile per violoncello e orchestra d’archi, primo estratto dal Concerto MM22, diventa un singolo, disponibile su tutte le piattaforme e store digitali.

La melodia per Violoncello di “Nostalgia” emerge dal buio prima serenamente, per scuotere poi l’anima in un concitato dialogo con l’orchestra. Nel culmine dell’intensità la commozione scioglie qualunque resistenza e l’amore per la vita trionfa sulla sofferenza e l’incertezza. “Quella di Nostalgia è una musica struggente, che scuote nel profondo, un invito a fermarsi e ad ascoltare la propria anima, per ritrovare quella felicità interiore che è stata nascosta dalle difficoltà della vita” afferma Giovanni Allevi.

Contemporaneamente alla release della composizione, si avrà la prima esecuzione mondiale, insieme all’orchestra giapponese Kizuna Chamber Orchestra, nel concerto ad Osaka Expo in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana. È la prima volta che un brano di musica classica viene lanciato come singolo, a testimonianza di un cambiamento profondo nel modo di concepire e condividere la musica colta arrivando ad un pubblico trasversale. “Nostalgia” diventa così non solo un brano, ma un ponte tra epoche e generazioni.

A Taormina è previsto un ospite speciale. Giovanni Allevi ospiterà il teologo e filosofo Vito Mancuso, voce critica e libera del pensiero religioso contemporaneo, autore di saggi che interrogano la spiritualità con profondità e coraggio. L’oggetto della riflessione sarà “Il Sacro”. Ultimi biglietti disponibili al botteghino del Teatro Antico di Taormina.