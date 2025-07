“Il CGA annulla la decadenza per assenze di Luca Saitta”: Comune condannato

La decadenza per assenze del consigliere comunale di Maletto, Luca Saitta, è stata riconosciuta illegittima. Il CGA ha infatti accolto il suo appello e ha condannato il Comune di Maletto e i consiglieri di maggioranza, costituiti in giudizio, al pagamento delle spese legali, quantificate in 5.000 euro. La vicenda trae origine da una deliberazione del maggio 2023, con la quale il Consiglio comunale aveva dichiarato decaduti Luca Saitta e altri consiglieri di minoranza, ritenuti responsabili di tre assenze nel corso dell’anno solare, in violazione dello Statuto comunale e del regolamento di funzionamento dell’assemblea. Contro tale provvedimento, Saitta aveva proposto ricorso al TAR di Catania e, in seguito, al CGA. Grazie alla sentenza favorevole, il Comune e i consiglieri di maggioranza sono stati condannati a rifondere a Saitta 5.000 € per le spese legali sostenute, e il consigliere potrà continuare a esercitare le proprie funzioni fino alla naturale scadenza del mandato.

