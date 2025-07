Il questore sospende per una settimana il centro scommesse di piazza Risorgimento

La Polizia di Stato di Catania ha disposto la chiusura temporanea di un centro scommesse in piazza Risorgimento, ritenuto “abituale ritrovo di pregiudicati”, a seguito di ripetuti controlli volti a garantire il rispetto delle norme sulla pubblica sicurezza. Il Questore ha emesso il provvedimento – valido per 7 giorni – ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che consente la sospensione dell’attività di esercizi frequentati da persone con precedenti per reati di particolare allarme sociale.

Durante le ispezioni, la squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale ha accertato numerosi precedenti penali tra i clienti: associazione mafiosa, omicidio, estorsione, ricettazione, danneggiamento, rissa, reati predatori e stupefacenti. Conclusa l’istruttoria della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, gli agenti hanno apposto i sigilli all’esercizio. La misura intende tutelare l’ordine pubblico, garantire la sicurezza dei cittadini e difendere le attività oneste, colpendo chi utilizza questi luoghi come punto di ritrovo.