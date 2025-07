Operazione “Minecraft”: Arresti della Polizia di Stato a Catania

Il personale della Polizia di Stato di Catania ha eseguito gli ordini di carcerazione emessi dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catania nei confronti di Emilio Cangemi (50 anni), Giuseppe Spartano (36 anni), Giuseppe Di Stefano (48 anni), Giuseppe La Rocca (30 anni) e Giovanni Santoro (42 anni), tutti condannati in via definitiva per associazione mafiosa, traffico di stupefacenti e detenzione abusiva di armi con l’aggravante di aver favorito l’organizzazione criminale. Gli arresti chiudono l’operazione “Minecraft”, avviata il 28 gennaio 2021 dalla Squadra Mobile di Catania e dal Servizio Centrale Operativo, che inizialmente portò al fermo di nove presunti affiliati al clan Cappello-Bonaccorsi e all’arresto in flagranza di altri quattro per detenzione di armi e stupefacenti. In occasione delle perquisizioni nei villaggi balneari di Campo di Mare e Ippocampo di Mare, fino ad allora roccaforti del clan, le forze dell’ordine hanno sequestrato un arsenale composto da fucili d’assalto e di precisione, pistole, centinaia di munizioni e giubbotti antiproiettile, oltre a oltre 22 kg di marijuana essiccata, più di 70 piante e tutta l’attrezzatura per la coltivazione e il confezionamento, nonché circa 250 000 € in contanti, provento delle attività illecite.

