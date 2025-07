Sibeg Coca-Cola festeggia 65 anni tra innovazione e legame con la Sicilia

Sibeg Coca-Cola, azienda fondata nel 1960 e unica licenziataria in Sicilia dei marchi The Coca-Cola Company e Monster Energy, nonché distributrice di Acqua di Tepelene, celebra un traguardo significativo: 65 anni di attività radicata nel territorio. “Ogni ricorrenza è un’occasione per fare il punto sul cammino compiuto e per tracciare nuove rotte – spiega l’amministratore delegato Luca Busi –. In 65 anni Sibeg ha compiuto un’impresa unica: trasformare una delle più grandi global company al mondo in un’azienda ‘familiare’ a km zero, capace di ascoltare e rispondere alle esigenze di cinque milioni di consumatori siciliani e di sette milioni di turisti che ogni anno visitano l’Isola. Abbiamo cucito un vestito su misura per la Sicilia in termini di offerta e di prodotto, trasformando ogni sfida in opportunità”.

Il bilancio recente conferma questa crescita: dal 2020 al 2025 il fatturato è passato da 105 a oltre 190 milioni di euro (+81%), mentre durante l’anno del Covid Sibeg ha limitato la perdita al –4%, dimostrando elevata resilienza. Oggi l’azienda mantiene un Ebit margin stabile tra l’8% e il 9%, nonostante un contesto economico complesso.

Secondo uno studio della SDA Bocconi School of Management (2023), l’impatto economico regionale di Sibeg si attesta sui 36 milioni di euro, con oltre 1.000 occupati diretti e indiretti. La forza lavoro è cresciuta del 4% nel 2024, e si prevede un’ulteriore espansione dell’11% entro il 2027, grazie ai programmi di investimento: 13,5 milioni per la nuova linea asettica (attiva dallo scorso luglio per produrre in house sport drinks, tè e acque vitaminiche) e 40 milioni per un magazzino verticale automatizzato, il cui cantiere aprirà a settembre per entrare in funzione a marzo 2027.

In un’intervista rilasciata a Italpress Economy, Busi definisce Sibeg “Innovation Hub e area test”: dalla sede di Catania l’azienda supporta lo sviluppo rapido di nuovi prodotti, portandoli in tempi brevi sul mercato. Forte è anche l’impegno per la sostenibilità: dal 2015 Sibeg utilizza esclusivamente auto elettriche per la distribuzione, supportate da 70 colonnine di ricarica, e aggiorna biennalmente la propria roadmap con l’obiettivo di raggiungere la carbon neutrality entro il 2030. Infine, sull’ipotesi di introdurre la Sugar Tax, l’ad dichiara: “Attendiamo ancora un rinvio, ma siamo fiduciosi in una cancellazione definitiva. Nel frattempo, i nostri piani di investimento proseguono senza sosta”.