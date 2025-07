Razza: “Il valore strategico del regolamento Restore per la Sicilia”

La Giunta regionale siciliana, guidata dal presidente Renato Schifani, ha formalizzato l’adozione del regolamento Restore approvato dal Parlamento Europeo, ottenendo il favore degli esponenti di Fratelli d’Italia. In una nota, l’eurodeputato Ruggero Razza, componente della Commissione Bilanci del Parlamento europeo, ha dichiarato: “Desidero esprimere il mio apprezzamento per la decisione della Giunta regionale siciliana di avvalersi delle opportunità offerte dal regolamento Restore approvato dal Parlamento Europeo. Si tratta di un traguardo significativo, perseguito fin dai primi mesi di questa legislatura, che consentirà di destinare parte delle risorse della politica di coesione al ristoro delle calamità naturali.”

Secondo Razza, la Sicilia si pone “tra le prime regioni italiane ad adottare tale provvedimento”, confermando così “l’importanza del ruolo dell’Unione europea”, come sottolineato dal vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto durante il suo recente intervento a Palermo. L’eurodeputato ha inoltre annunciato l’avvio dei lavori per “un nuovo Quadro finanziario pluriennale che superi l’attuale sistema di classificazione delle regioni basato sul Pil pro-capite, perché riteniamo prioritario sostenere con maggiore incisività il Mezzogiorno – e in particolare la Sicilia – nella stabilizzazione della crescita economica già avviata”.

Con questa mossa, la Regione punta a massimizzare l’efficacia degli strumenti comunitari per il risanamento post-calamità, confermando il proprio impegno nel rilancio economico del territorio.