Controlli interforze a Catania: fine settimana all’insegna della sicurezza e della legalità

Anche questo fine settimana, un imponente dispositivo interforze ha sorvegliato le vie del centro storico di Catania e della zona del lungomare per garantire una movida serena e rispettosa delle regole. Coordinata dalla Questura e disposta con ordinanza del Questore, l’operazione ha coinvolto Polizia di Stato (Volanti, X Reparto Mobile, Polizia Scientifica), Guardia di Finanza, Polizia Locale ed Esercito Italiano nell’operazione “Strade Sicure”.

Sin dalle prime ore della serata, sotto la guida di un Ufficiale di Pubblica Sicurezza, le pattuglie hanno presidiato piazza Bellini, via Etnea, teatro Massimo e piazza Università, estendendo successivamente i controlli a piazza Europa, via del Rotolo e lungo la scogliera. In campo anche presidi fissi e posti di controllo mobili, con l’obiettivo di prevenire reati predatori, spaccio di stupefacenti, abusivismo commerciale e comportamenti pericolosi alla guida.

Polizia di Stato e Guardia di Finanza

Nel corso della notte le forze dell’ordine hanno identificato 256 persone – 74 con precedenti penali – e controllato 142 veicoli. Gli accertamenti stradali hanno portato a 12 sanzioni per violazioni al Codice della Strada: quattro per mancanza di copertura assicurativa, due per revisione scaduta, due per guida senza patente e quattro per circolazione in ciclomotore senza casco. In tutti i casi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro o fermo amministrativo.

Particolare attenzione è stata riservata ai posteggiatori abusivi: sei sono stati multati (per un totale di 116 euro di somme sequestrate), due dei quali denunciati per inosservanza del “Dacur” (divieto di stazionamento imposto dal Questore). Le segnalazioni arrivate tramite l’app “YouPol” si sono rivelate determinanti per intervenire rapidamente.

Durante i controlli amministrativi, un minimarket di via San Gaetano alla Grotta è stato sanzionato per mancata esposizione dei prezzi, un altro di via Sangiuliano per vendita di alcolici in bottiglie di vetro oltre l’orario consentito, e un ingrosso di bigiotteria sempre in via San Gaetano alla Grotta ha ricevuto un richiamo per irregolarità varie.

Per contrastare la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe, il Nucleo Radiomobile ha organizzato posti di controllo etilometrici e drug-test: 21 conducenti sono stati sottoposti all’etilometro e uno, un 30enne messinese, è risultato con un tasso alcolemico di 0,52 mg/l; patenti sospese per tre mesi e decurtazione di 10 punti. Un altro automobilista è stato fermato per sospetto uso di stupefacenti e dovrà sostenere accertamenti tossicologici.

L’Arma dei Carabinieri

Parallelamente, i Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile hanno controllato 89 persone e 35 veicoli nel centro storico – tra piazza Federico di Svevia, Currò e largo Rosolino Pilo – elevando 22 verbali per violazioni al Codice della Strada (per un totale di circa 19.000 euro di sanzioni e 75 punti patente decurtati). Tra le infrazioni: uso del cellulare alla guida, guida senza casco, passaggio con semaforo rosso, divieto di sosta sulle strisce pedonali e circolazione con veicolo già sequestrato. Un 25enne è stato denunciato per recidiva nella guida senza patente; due automobilisti hanno visto sospesa la patente per uso del cellulare durante la guida.

In tema di droga, i Carabinieri hanno eseguito perquisizioni a Ognina e segnalato tre assuntori: un 42enne di Catania con 1,26 g di marijuana, un 25enne con 2 g di cocaina e un 22enne con 3 g di hashish.

Un bilancio positivo per la movida

Grazie alla sinergia tra le forze di polizia e all’utilizzo di segnalazioni civiche, i controlli hanno assicurato che turisti, famiglie e soprattutto i molti giovani che affollano le serate catanesi possano godersi le piazze e i locali in tranquillità. Non sono stati registrati disordini né episodi di criminalità, confermando l’efficacia di un modello di sorveglianza dinamico e capillare, calibrato sulle criticità del territorio e orientato a garantire sicurezza, legalità e decoro urbano.