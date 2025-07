ULTIM’ORA Sicilia, “200.000€ se ve ne restate giù”: pronti già i soldi per i cittadini | Ti ci compri una nuova casa

Un fiume di incentivi economici per chi vuole investire, lavorare e restare al Sud.

Chiunque abbia trascorso almeno qualche giorno in Sicilia lo sa: è una terra che rapisce. Il profumo di zagara, il mare che luccica come vetro rotto, la cucina che consola e sorprende, i volti accesi di chi la abita. Ma nonostante tutto questo, da decenni la Sicilia soffre una piaga silenziosa: quella dell’emigrazione.

Ogni anno migliaia di giovani lasciano l’isola, non per voglia ma per necessità. Mancano le opportunità, e troppo spesso chi ha sogni e competenze si vede costretto a portarli altrove. Ma qualcosa, oggi, sta cambiando. E non si tratta solo di parole.

Nel 2024, con la nuova Legge di Bilancio, il Governo ha deciso di premere sull’acceleratore con una serie di misure economiche pensate per rilanciare il tessuto imprenditoriale delle regioni del Sud. Tra tutte, alcune iniziative sembrano costruite su misura proprio per territori come la Sicilia: ricchi di talento, ma impoveriti dalle disuguaglianze.

Una su tutte? Un bonus fino a 200.000 euro per chi decide di investire, creare impresa o semplicemente… restare. Una proposta concreta, che non punta solo a trattenere ma anche a far crescere chi, fino ad oggi, è stato costretto a guardare altrove.

Non solo folklore: la Sicilia è terra d’impresa

Chi pensa alla Sicilia come a un luogo fermo nel tempo, legato solo alla sua tradizione, si sbaglia. Agricoltura 4.0, turismo esperienziale, energie rinnovabili, startup innovative: l’isola è già un laboratorio a cielo aperto. E con i nuovi incentivi previsti per il 2024, le condizioni sono favorevoli come non mai.

Parliamo di misure come la Nuova Sabatini, che sostiene l’acquisto di macchinari, tecnologie e software; del Fondo Impresa Donna, pensato per rilanciare l’imprenditoria femminile; del Fondo di Garanzia PMI, che protegge gli investimenti delle piccole e medie imprese; fino ad arrivare al Piano Transizione 4.0, che spinge verso la digitalizzazione. Ma c’è di più. In Sicilia e in tutto il Sud Italia prende nuova linfa Resto al Sud, un’iniziativa che, oltre a fornire fino a 200.000 euro in parte a fondo perduto, è diventata la vera chiave di volta per tanti che vogliono costruire il proprio futuro a casa propria.

Chi può accedere agli incentivi?

Le opportunità non sono solo sulla carta: sono reali. Ma chi può beneficiarne? Gli incentivi come Resto al Sud sono riservati a chi ha tra i 18 e i 55 anni, risiede (o è disposto a trasferirsi) nelle regioni del Mezzogiorno, e non è titolare di impresa attiva prima del 2017. Vale per chi ha un’idea imprenditoriale ma anche per chi lavora in proprio, e coinvolge settori che spaziano dal turismo all’artigianato, dai servizi all’agricoltura. Un’occasione per reinventarsi, con un aiuto economico concreto e immediato.

Anche la Decontribuzione Sud, prorogata fino al 2029, è una misura strategica: abbatte i costi del lavoro per le imprese con sede nel Mezzogiorno, rendendo più semplice assumere nuovi dipendenti e mantenere posti di lavoro stabili. Con la Legge di Bilancio 2024 sono stati rinnovati molti bonus e incentivi dedicati alle imprese per sostenere l’economia reale. Si tratta di strumenti già esistenti, prorogati o rafforzati, pensati per stimolare la nascita di nuove attività, sostenere chi è già sul mercato e valorizzare i territori del Sud.

Misure come la Nuova Sabatini, il Fondo Impresa Donna, il Piano Transizione 4.0 e Resto al Sud si muovono tutte nella stessa direzione: incentivare investimenti, digitalizzazione, lavoro e sviluppo locale, in linea con gli obiettivi del PNRR. Non è solo una questione di numeri. È un segnale politico e culturale: il Sud non è più solo destinatario di assistenza, ma protagonista di rilancio. La Sicilia, con la sua storia millenaria e il suo capitale umano, è al centro di questa rivoluzione silenziosa.